Age of Empires V ya estaría en desarrollo

Aunque Age of Empires IV llegó al mercado en el 2021, World’s Edge se ha encargado de mantener con vida a esta serie por medio de remasterizaciones y nuevo contenido para sus juegos actuales. De esta forma, es una grata sorpresa escuchar que una entrega completamente nueva ya podría estar en desarrollo, la cual utilizaría el Unreal Engine 5.

Por medio de una solicitud de trabajo, se ha revelado que World’s Edge está buscando a un Principal Unreal Engineer con experiencia en todas las áreas del desarrollo con Unreal y capacidad para liderar equipos externos. Esto significaría que la compañía ya está supervisando el desarrollo de una nueva entrega de Age of Empires. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“En Xbox Game Studios, trabajamos arduamente para continuar el gran legado de Age of Empires, nuestra querida franquicia de estrategia en tiempo real (RTS). Somos un grupo apasionado responsable de esta increíble franquicia y estamos ampliando nuestro equipo buscando un excelente compañero que se encargue de planificar y desarrollar nuestra futura infraestructura tecnológica. Buscamos un/a Ingeniero/a Principal de Unreal con experiencia en todos los aspectos del desarrollo de juegos con Unreal Engine y en la gestión de recursos externos”.

¿Age Empires V está en camino?

Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, todo indica a que una nueva entrega de Age of Empires está en camino. Recordemos que World’s Edge se encarga de supervisar esta serie, mientras que otros estudios están detrás del desarrollo principal. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que Relic Entertainment o Forgotten Empires tomen las riendas de este nuevo proyecto.

Por el momento solo nos queda esperar, pero será interesante ver qué dirección toma la serie, especialmente considerando que Age of Empires IV se sintió más como una secuela de la segunda entrega, en lugar de una evolución. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Age of Empires IV. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Age of Mythology: Retold.

Nota del Autor:

Lo que más espero de Age of Empires IV es una campaña que le rinda honor a la tercera entrega. Espero poder presenciar una historia que no solo nos muestre a una gran civilización, sino que también sea capaz de ofrecer algo único. Más allá de eso, estoy seguro de que World’s Edge nos entregará un buen juego.

Vía: Wccftech