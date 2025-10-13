    Age of Empires V ya estaría en desarrollo

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/10/2025 12:13 p. m.

    Aunque Age of Empires IV llegó al mercado en el 2021, World’s Edge se ha encargado de mantener con vida a esta serie por medio de remasterizaciones y nuevo contenido para sus juegos actuales. De esta forma, es una grata sorpresa escuchar que una entrega completamente nueva ya podría estar en desarrollo, la cual utilizaría el Unreal Engine 5.

    Por medio de una solicitud de trabajo, se ha revelado que World’s Edge está buscando a un Principal Unreal Engineer con experiencia en todas las áreas del desarrollo con Unreal y capacidad para liderar equipos externos. Esto significaría que la compañía ya está supervisando el desarrollo de una nueva entrega de Age of Empires. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “En Xbox Game Studios, trabajamos arduamente para continuar el gran legado de Age of Empires, nuestra querida franquicia de estrategia en tiempo real (RTS). Somos un grupo apasionado responsable de esta increíble franquicia y estamos ampliando nuestro equipo buscando un excelente compañero que se encargue de planificar y desarrollar nuestra futura infraestructura tecnológica. Buscamos un/a Ingeniero/a Principal de Unreal con experiencia en todos los aspectos del desarrollo de juegos con Unreal Engine y en la gestión de recursos externos”.

    ¿Age Empires V está en camino?

    Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, todo indica a que una nueva entrega de Age of Empires está en camino. Recordemos que World’s Edge se encarga de supervisar esta serie, mientras que otros estudios están detrás del desarrollo principal. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que Relic Entertainment o Forgotten Empires tomen las riendas de este nuevo proyecto.

    Por el momento solo nos queda esperar, pero será interesante ver qué dirección toma la serie, especialmente considerando que Age of Empires IV se sintió más como una secuela de la segunda entrega, en lugar de una evolución. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Age of Empires IV. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Age of Mythology: Retold.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Lo que más espero de Age of Empires IV es una campaña que le rinda honor a la tercera entrega. Espero poder presenciar una historia que no solo nos muestre a una gran civilización, sino que también sea capaz de ofrecer algo único. Más allá de eso, estoy seguro de que World’s Edge nos entregará un buen juego.

    Vía: Wccftech

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    La FTC señala que la compra de Activision afectó a los usuarios de Xbox
    La FTC señala que la compra de Activision afectó a los usuarios de Xbox
    Nintendo comparte nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond
    Nintendo comparte nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond
    Nintendo aclara sus supuestas opiniones sobre la inteligencia artificial
    Nintendo aclara sus supuestas opiniones sobre la inteligencia artificial
    Game Gear: el color que se volvió sombra
    Game Gear: el color que se volvió sombra
    Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2
    Lanzan video comparativo de Final Fantasy VII Remake en Switch 2
    ¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?
    ¿Hay posibilidad de ver el regreso de la serie Friends?
    Los jugadores de Estados Unidos compran muy pocos juegos año
    Los jugadores de Estados Unidos compran muy pocos juegos año
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    Nintendo celebra Día de Muertos en la app de Pikmin Bloom
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    El anime de One Piece regresa, pero no continúa la historia
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Battlefield 6 experimenta largas filas de espera
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Nuevas versiones físicas de Final Fantasy VII, VIII y IX llegarán a Switch
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    Director de arte de Halo abandona la serie después de 17 años
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    La serie de Harry Potter tendría escenas nuevas
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo