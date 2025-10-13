Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man

La mente de Hideo Kojima es única. El famoso desarrollador de videojuegos ha creado series como Metal Gear y Death Stranding, y muchos desarrolladores desean seguir sus pasos. Sin embargo, para ser él, no solo basta con seguir su trabajo, sino que hay que verse a él, algo que su doble brasileño ha hecho realidad.

Recientemente, Hideo Kojima asistió al Brazil Games Show, en donde tuvo la oportunidad de hablar con sus fans. Sin embargo, una interacción destacó del resto, y es que su famoso doble brasileño tuvo la oportunidad de conocer al verdadero creador de Metal Gear. El par no perdió la oportunidad, y decidieron recrear el famoso meme de Spider-Man .

El meme de Hideo Kojima

No contentos con recrear un meme, el par también recreó la imagen de Kojima con las manos arriba y el mensaje de “es cine”, una variación de otra imagen de internet. Considerando que el creador de Snake es una persona muy activa en redes sociales, es muy probable que esté al tanto de todos los comentarios graciosos y la forma en que su imagen es usada en internet.

Sin duda alguna, una interacción bastante interesante que Kojima y sus fans seguramente no van a olvidar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el nuevo juego de Kojima aquí. De igual forma, el director quiere escanear fantasmas reales para OD.

Vía: Hideo Kojima