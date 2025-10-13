Filtran que Assassin's Creed Shadows se lanzará en Switch 2

Los asesinos en la portátil de Nintendo

En estos momentos Switch 2 se puede considerar como la consola del momento, dado que están saliendo juegos de gran calidad y a la vez, recibe productos de terceros que antes eran impensables como Cyberpunk 2077 y de forma reciente, Star Wars Outlaws. Hablando justamente de Ubisoft, se acaba de dar información interesante que apunta al lanzamiento de otro de sus más demandantes proyectos en la consola de Nintendo.





Assassin’s Creed Shadows podría estar en camino a la híbrida. Una filtración reciente sugiere que el título de Ubisoft se pondrá a la venta, luego de que la tienda francesa Auchan publicara en línea la versión del juego para la nueva plataforma, incluyendo su carátula oficial. La página incluso habilitó la opción de reservar el mismo, aunque no reveló una fecha de lanzamiento concreta.

La imagen filtrada muestra que la versión para Switch 2 será distribuida como “game key card”, el formato que incluye una tarjeta con la descarga del lanzamiento completo. Esto coincide con los rumores de que varios títulos de gran tamaño aprovecharán este sistema para optimizar espacio en lugar de comprar las tarjetas de 64GB.

Assassin’s Creed Shadows ya fue previamente calificado para la plataforma, y Ubisoft publicó hace poco un mensaje en redes en el que adelantaba que más títulos de la franquicia llegarán a Switch 2. Además, semanas atrás se filtró una lista con nueve entregas en desarrollo o planeadas para distintas plataformas.

Aunque la empresa de Francia aún no ha confirmado oficialmente esta versión, la filtración refuerza la expectativa de que Switch 2 contará con un catálogo de lanzamientos importantes a lo largo de su vida. Shadows es uno de los proyectos más ambiciosos y su llegada a la nueva consola representaría un fuerte impulso para su alineación del primer año.

Vía: NT

Nota del autor: Me dan ganas de experimentar este juego en portátil, así que quizá lo compre, pero en digital, sigo en contra de esas tarjetas.