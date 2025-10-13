Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa

Le está gustando a la prensa

Este mes de octubre ir a los cines valdrá mucho la pena, puesto que estrenará la gran propuesta de Guillermo del Toro, Frankenstein, un remake de la obra original que dará sus propios giros de tuerca y enseñanzas, algo similar a lo pasado con Pinocho, pero ahora en live action. Y como la proyección está a punto de ocurrir, los especialistas en la materia tenían que verla con anticipación, por lo que muchos de ellos ya le hicieron su crítica.

En el sitio conocido como Rotten Tomatoes, hasta el momento lleva un puntaje de 82%, lo cual es positivo si hablamos de los últimos estrenos que no cuentan con la suerte de pasar del 70%, aunque viniendo de este director, era un tanto predecible que la nota fuese alta. Varios comentan que la adaptación cuenta con los elementos suficientes como para mantener al espectador atado al asiento, y que el toque de originalidad hace resaltar a esta nueva versión.

Aquí algunas opiniones de la prensa:

Flickering Myth: Frankenstein de Guillermo del Toro encuentra al autor operando al más alto nivel, logrando una actuación reveladora de Jacob Elordi y resucitando un cuento de 200 años de antigüedad al unirlo como un melancólico tomo gótico sobre el amor y la soledad.

FandomWire: Un largometraje que nos enfrenta a una verdad innegable: la historia de Frankenstein no trata de crear un monstruo; trata del desafío eterno y necesario de reconocer nuestra propia humanidad en aquellos a quienes rechazamos.

IGN Movies: Frankenstein de Guillermo del Toro es un logro supremo para el querido director del género y una de las adaptaciones más efectivas de la historia de Mary Shelley jamás llevada al cine.

Globe and Mail: Se trata de una película magnífica, en la que no se escatimaron gastos... Sin embargo, cuando se trata de la historia real y sus grandes ideas, el Frankenstein de Del Toro avanza torpemente sin apenas una dosis de la electricidad necesaria.

Recuerda que el estreno de esta cinta en México será el 23 de octubre en algunos cines seleccionados. Sin embargo, este se trasladará a Netflix al poco tiempo, 7 de noviembre para ser más exactos.

Nota del autor: Estoy muy emocionado por esta nueva cinta. Ojalá no sean tan limitados los cines que la exhiban, sino tocará esperar hasta el streaming.