    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/10/2025 7:41 p. m.

    Le está gustando a la prensa

    Este mes de octubre ir a los cines valdrá mucho la pena, puesto que estrenará la gran propuesta de Guillermo del Toro, Frankenstein, un remake de la obra original que dará sus propios giros de tuerca y enseñanzas, algo similar a lo pasado con Pinocho, pero ahora en live action. Y como la proyección está a punto de ocurrir, los especialistas en la materia tenían que verla con anticipación, por lo que muchos de ellos ya le hicieron su crítica.

    En el sitio conocido como Rotten Tomatoes, hasta el momento lleva un puntaje de 82%, lo cual es positivo si hablamos de los últimos estrenos que no cuentan con la suerte de pasar del 70%, aunque viniendo de este director, era un tanto predecible que la nota fuese alta. Varios comentan que la adaptación cuenta con los elementos suficientes como para mantener al espectador atado al asiento, y que el toque de originalidad hace resaltar a esta nueva versión.

    Imagen

    Aquí algunas opiniones de la prensa:

    Flickering Myth:  Frankenstein de Guillermo del Toro encuentra al autor operando al más alto nivel, logrando una actuación reveladora de Jacob Elordi y resucitando un cuento de 200 años de antigüedad al unirlo como un melancólico tomo gótico sobre el amor y la soledad. 

    FandomWire: Un largometraje que nos enfrenta a una verdad innegable: la historia de Frankenstein no trata de crear un monstruo; trata del desafío eterno y necesario de reconocer nuestra propia humanidad en aquellos a quienes rechazamos. 

    IGN Movies: Frankenstein de Guillermo del Toro es un logro supremo para el querido director del género y una de las adaptaciones más efectivas de la historia de Mary Shelley jamás llevada al cine. 

    Globe and Mail: Se trata de una película magnífica, en la que no se escatimaron gastos... Sin embargo, cuando se trata de la historia real y sus grandes ideas, el Frankenstein de Del Toro avanza torpemente sin apenas una dosis de la electricidad necesaria. 

    Recuerda que el estreno de esta cinta en México será el 23 de octubre en algunos cines seleccionados. Sin embargo, este se trasladará a Netflix al poco tiempo, 7 de noviembre para ser más exactos.

    Vía: RT

    Imagen

    Nota del autor: Estoy muy emocionado por esta nueva cinta. Ojalá no sean tan limitados los cines que la exhiban, sino tocará esperar hasta el streaming.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo