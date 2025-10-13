    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games

    Estamos ante una era de PlayStation en la que no se están lanzando tantos videojuegos por parte de sus estudios desarrolladores, ya que tan solo en este 2025 ha salido Ghost of Yotei como la exclusiva más importante, dejando de lado a Death Stranding 2 que eventualmente será lanzado en más plataformas. Con esto llega la pregunta de qué están haciendo estudios importantes como Bluepoint Games ahora, y parece que ya existe la respuesta. 


    El estudio ha revelado detalles sobre su próximo desarrollo. Tras haber trabajado en relanzamientos icónicos como la trilogía de Uncharted y Shadow of the Colossus, y sorprender al público con el aclamado Demon’s Souls Remake en 2020, la compañía busca ahora talento para un nuevo título centrado en el combate cuerpo a cuerpo en tercera persona.

    De acuerdo con una oferta laboral, el estudio está contratando a un diseñador de combate sénior, cuyo rol implicará trabajar en la IA, el balance de personajes y los controles del próximo proyecto. La descripción menciona específicamente experiencia en sistemas de combate cuerpo a cuerpo, lo que confirma que esta mecánica será el eje central del juego.

    Este movimiento llega después de la cancelación interna de un multijugador de God of War, que sorprendió a la comunidad. Aunque no se ha confirmado si el nuevo proyecto será un remake o un juego completamente original, el enfoque recuerda a la fórmula de reclutar para Demon’s Souls. Con el auge actual de los juegos del género, el estudio podría estar en posición de volver a brillar en ese terreno e incluso, como especulan algunos fans, revivir sagas olvidadas como Bloodborne.

    Otra vacante, esta vez para un diseñador de niveles sénior, menciona que el título incluirá interacciones, encuentros y puzles, lo que sugiere un diseño profundo y elaborado. Aunque todavía no hay detalles oficiales, el avance en la contratación indica que Bluepoint Games está plenamente enfocado en su próxima gran producción, manteniendo altas las expectativas de los seguidores de PlayStation.

    Vía: T4G

    Nota del autor: Ojalá valga la pena su próximo proyecto, creo que sería más importante un lanzamiento original.

