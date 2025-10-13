Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México

Los usuarios reportan problemas

A día de hoy la administración de dinero es muy diferente a la de hace algunos años, ya que existen las aplicaciones para celular con la cuenta del cliente, donde se indica el saldo que tiene vigente, así como manejar detalles que van desde el pago de la tarjeta de crédito y hasta ofrecer servicios de recargas. Sin embargo, suele suceder que en momentos específicos estas no suelen trabajar de la mejor manera, lo cual causa de inmediato el pánico entre los usuarios de dicho banco.





La aplicación de BBVA presentó fallas durante la tarde de este lunes 13 de octubre, generando molestias entre los usuarios en todo México. La institución bancaria reconoció los problemas a través de su cuenta oficial en X y pidió paciencia mientras trabajan para restablecer el servicio.

Según lo informado, los reportes alcanzaron su pico entre las 13:00 y 14:00 horas. De los reclamos recibidos, el 57% correspondió a dificultades para iniciar sesión en la app, el 33% a problemas generales con la banca móvil y el 10% a fallas en la banca en línea. Aunque los inconvenientes se registraron a nivel nacional, algunas zonas concentraron la mayoría de los reportes.

Los usuarios recurrieron a redes sociales para expresar su frustración. Mensajes como “Regresen a la antigua app que nunca fallaba” o “Necesito urgentemente hacer un depósito. ¿Qué onda con su app?” evidenciaron el impacto inmediato de la interrupción en operaciones básicas como transferencias, pagos y disposición de efectivo.

BBVA reiteró que ya trabaja para restablecer el funcionamiento de la aplicación y recomendó a los usuarios intentar acceder más tarde durante el transcurso del día. La institución aseguró que se encuentran comprometidos con resolver las fallas lo más rápido posible. Así que podría ser que en este momento ya se haya restablecido.

