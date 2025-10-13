    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México

    13/10/2025 3:12 p. m.

    El próximo 23 de octubre se estrenará Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc en México y gran parte del mundo. Si te interesa ver la aventura de Denji en la pantalla grande, pero no has visto la primera temporada de este anime, estás de suerte. En estos momentos ya puedes ver los primeros capítulos de esta adaptación en español y completamente gratis.

    Para poner al corriente a todos los fans, o hacer recordar a otros, Crunchyroll ha puesto a la disponibilidad de todos los interesados la primera temporada de Chainsaw Man en español y gratis en YouTube. Sin embargo, tienes que ser rápido, y es que este es un festejo por tiempo limitado.

    Hay que ponerse al corriente

    Aunque ver toda una temporada puede sonar como una tarea titánica, en realidad este es un proceso que dura menos de cinco horas. La primera temporada de Chainsaw Man está conformada por 12 capítulos, y adapta los arcos iniciales de esta historia. De esta forma, todos los interesados estarán más que listos para el estreno de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc en solo 10 días.

    Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc sigue el camino de cintas como Jujutsu Kaizen 0 y Demon Slayer: Infinity Castle, ya que adapta el siguiente gran capítulo del manga. Así es, la película es una continuación directa de la primera temporada del anime y, eventualmente, la segunda temporada continuará después de estos eventos.

    El futuro de Chainsaw Man

    Pese a gozar de una gran popularidad en redes sociales, el anime de Chainsaw Man no fue un éxito rotundo para MAPPA, el estudio de animación a cargo de esta adaptación. De esta forma, es probable que tengamos que esperar un par de años antes de que el resto de la obra de Tatsuki Fujimoto goce del mismo tratamiento.

    Hablando del manga de Chainsaw Man, la historia sigue su curso en estos momentos, y actualmente hay 216 capítulos ya disponibles para leer. Recuerda, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a los cines de México el 23 de octubre del 2025. En temas relacionados, cines de México regalarán pósters de esta película. De igual forma, compilación de Chainsaw Man llegará a Crunchyroll.

