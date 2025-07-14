Prime Day 2025 tendrá las siguientes promociones bancarias

Estamos prácticamente a un día de celebrar Prime Day 2025, semana en la cual hay varios descuentos que los miembros del servicio podrán tener acceso, ya sea con baja en el precio o simplemente extendiendo los meses sin intereses a pagar con facilidades. Obviamente las promociones bancarias no iban a faltar, y en esta ocasión varias instituciones se suman a la fiesta de compra de productos.

Durante esta temporada que se realiza del 15 al 21 de julio en México, varios bancos participan con promociones exclusivas para sus tarjetahabientes. Entre los beneficios disponibles se encuentran bonificaciones en efectivo, meses sin intereses, pagos diferidos y descuentos al usar tarjetas participantes. Nu México ofrece un 10% de descuento al pagar con su Tarjeta de Crédito. Afirme brinda una bonificación del 15% y la posibilidad de pagar hasta a 12 meses sin intereses en compras mínimas de $5,500 pesos. Por su parte, Banorte aplica un 10% de bonificación que puede aumentar a 15% si el cliente tiene Nómina Banorte o tarjeta de débito con dispersión, con un gasto mínimo de $2,000 pesos. Otras instituciones también se suman a las promociones. BBVA otorga una bonificación del 5% y pagos a 12 meses sin intereses en compras desde $4,000 pesos. BanBajío ofrece 10% de bonificación y hasta 12 meses sin intereses con una compra mínima de $1,000 pesos. Citibanamex permite pagar a 24 meses sin intereses en productos seleccionados de Amazon. Estas promociones buscan ayudar a los usuarios Prime a obtener mayores beneficios durante uno de los eventos de compras más importantes del año. Planear con anticipación, identificar las mejores ofertas y aprovechar los incentivos bancarios puede marcar la diferencia al momento de realizar compras responsables y más rentables. Vía: EXP Nota del autor: Personalmente no pienso comprar nada, pues aún tengo deudas por cubrir en los próximos meses. Me hubiera gustado comprar un instrumento musical.