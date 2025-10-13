    Movistar se está despidiendo de México y Latam

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/10/2025 5:41 p. m.

    Ya no es un mercado que les aporte mucho

    En los tiempos que corren las empresas móviles están cada vez más peleadas para ganar el mayor número de clientes, por lo que recurren al lanzar propuestas como datos ilimitados o plazos extensibles por cierta cantidad de dinero, eso ha hecho que compañías como Movistar no puedan mantener el paso. Como consecuencia, pretenden salirse del mercado latinoamericano, con pasos que indican poco a poco la despedida.

    La telefónica dio un nuevo paso en su estrategia de reducir su presencia en Hispanoamérica al concretar la venta de sus operaciones en Uruguay. Transfirió sus acciones a Millicom por aproximadamente $440 millones de euros, lo que le permitió reducir su deuda financiera neta en cerca de 384 millones. Esta operación se suma a anteriores movimientos en Perú, Argentina y Colombia, marcando una reconfiguración profunda de su presencia regional.

    Según los medios, el objetivo de Movistar es concentrarse en cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Tras 20 años de actividad en Uruguay, la empresa destaca que su salida representa el cierre de una etapa en la que invirtió más de $700 millones de dólares en infraestructura y espectro para impulsar la conectividad en el país.

    La compañía también mantiene su intención de salir del mercado mexicano, y el comprador más probable sería Virgin Mobile, según reportes. Desde febrero de 2025, Telefónica inició conversaciones exclusivas con Beyond One, actual propietaria de Virgin Mobile Latinoamérica, para negociar la posible venta de sus operaciones en México, lo que marcaría otro paso decisivo en su repliegue regional.

    En paralelo, Telefónica analiza opciones en Chile, donde América Móvil y Entel firmaron un acuerdo para explorar una oferta conjunta por sus activos en ese país. Este proceso permitirá que cualquiera de las dos compañías se retire o presente propuestas individuales, dejando abierta la puerta a distintas configuraciones para concretar la salida de Movistar del mercado chileno.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Con el pasar del tiempo su publicidad está perdiendo fuerza en México. Quizá esa es la clara señal de una despedida.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Scooby-Doo y más invitados llegan a Fortnite
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Rockstar Games por fin habla de Bully 2
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Actor de Avengers: Doomsday asegura que la cinta será todo un evento
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    Capcom dice que Resident Evil 9 se parecerá mucho a RE2
    La FTC señala que la compra de Activision afectó a los usuarios de Xbox
    La FTC señala que la compra de Activision afectó a los usuarios de Xbox
    Nintendo comparte nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond
    Nintendo comparte nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond
    Nintendo aclara sus supuestas opiniones sobre la inteligencia artificial
    Nintendo aclara sus supuestas opiniones sobre la inteligencia artificial
    Game Gear: el color que se volvió sombra
    Game Gear: el color que se volvió sombra
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo