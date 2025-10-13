Movistar se está despidiendo de México y Latam

Ya no es un mercado que les aporte mucho

En los tiempos que corren las empresas móviles están cada vez más peleadas para ganar el mayor número de clientes, por lo que recurren al lanzar propuestas como datos ilimitados o plazos extensibles por cierta cantidad de dinero, eso ha hecho que compañías como Movistar no puedan mantener el paso. Como consecuencia, pretenden salirse del mercado latinoamericano, con pasos que indican poco a poco la despedida.

La telefónica dio un nuevo paso en su estrategia de reducir su presencia en Hispanoamérica al concretar la venta de sus operaciones en Uruguay. Transfirió sus acciones a Millicom por aproximadamente $440 millones de euros, lo que le permitió reducir su deuda financiera neta en cerca de 384 millones. Esta operación se suma a anteriores movimientos en Perú, Argentina y Colombia, marcando una reconfiguración profunda de su presencia regional.

Según los medios, el objetivo de Movistar es concentrarse en cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil . Tras 20 años de actividad en Uruguay, la empresa destaca que su salida representa el cierre de una etapa en la que invirtió más de $700 millones de dólares en infraestructura y espectro para impulsar la conectividad en el país.

La compañía también mantiene su intención de salir del mercado mexicano , y el comprador más probable sería Virgin Mobile, según reportes. Desde febrero de 2025, Telefónica inició conversaciones exclusivas con Beyond One, actual propietaria de Virgin Mobile Latinoamérica, para negociar la posible venta de sus operaciones en México, lo que marcaría otro paso decisivo en su repliegue regional.

En paralelo, Telefónica analiza opciones en Chile, donde América Móvil y Entel firmaron un acuerdo para explorar una oferta conjunta por sus activos en ese país. Este proceso permitirá que cualquiera de las dos compañías se retire o presente propuestas individuales, dejando abierta la puerta a distintas configuraciones para concretar la salida de Movistar del mercado chileno.

Vía: XTK

Nota del autor: Con el pasar del tiempo su publicidad está perdiendo fuerza en México. Quizá esa es la clara señal de una despedida.