Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97

X-Men ‘97 es, para muchos, una de las mejores producciones de Marvel en años. La serie animada es una secuela del programa clásico, y al mismo tiempo nos ofrece nuevas e interesantes historias para todos los fans. De esta forma, una segunda temporada ya está en producción, y por fin sabemos cuándo es que estarán disponibles los nuevos capítulos.

Por medio de su presentación en la New York Comic Con, Marvel Television reveló nuevos detalles sobre sus producciones para Disney+. Aquí, la compañía confirmó que la segunda temporada de X-Men ‘97 estará disponible en la plataforma de streaming en algún punto del verano del 2026. Lamentablemente, no se compartió información precisa sobre la fecha de estreno.

El regreso de los X-Men

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver un avance que les dio el primer vistazo a Apocalypse, así como a nuevos y viejos mutantes. De igual forma, se confirmó que la historia de la segunda temporada se conectará directamente con los eventos de la tercera temporada, la cual ya está en producción, pero aún no tiene fecha de estreno.

Junto a esto, 2026 pinta ser un gran año para los X-Men, ya que también veremos el regreso de los mutantes de Fox en la pantalla grande. Aunque los detalles no son claros, Avengers: Doomsday reunirá a los actores clásicos en un crossover de gran escala para la pantalla grande.

Recuerda, la segunda temporada de X-Men ‘97 llegará a Disney+ en algún punto del verano del 2026. En temas relacionados, actor de Avengers: Doomsday habla sobre la escala de esta cinta. De igual forma, ya sabemos cuándo es que el primer tráiler de esta película estará disponible.

Vía: IGN