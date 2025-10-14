Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones

El próximo 16 de octubre por fin estará disponible Pokémon Legends: Z-A en Nintendo Switch y Switch 2. Sin embargo, y como probablemente ya se dieron cuenta, las primeras reseñas oficiales de este título ya están disponibles, revelando que estamos frente a una gran experiencia para los fans.

En estos momentos, Pokémon Legends: Z-A tiene una calificación de 81 en Metacritic, la cual toma en consideración 40 reseñas por parte de diferentes medios. En general, aspectos como el combate, personalización e historia son apreciados. Sin embargo, la estructura del mundo ha sido criticada de diferentes formas. Esto fue lo que comentó VGC al respecto:

“Pokémon Legends Z-A es una gran aventura que demuestra una vez más que la serie Legends alberga las ideas más interesantes de Game Freak. Es un juego que entiende a su público y es una carta de amor tanto para los jugadores que crecieron con X e Y como para los que llevan aquí toda la vida. El nuevo sistema de combate me funcionó de maravilla, y las Megabatallas Rebeldes son divertidísimas, aunque, al igual que el tradicional sistema por turnos, pueden volverse muy fáciles a medida que subes de nivel a tu equipo. Espero que la serie Pokémon Legends haya llegado para quedarse”.

Por su parte, GamesRadar+ agregó:

“Pokémon Legends: Z-A ofrece una auténtica experiencia Pokémon gracias a su sistema de combate en tiempo real estilo anime y sus completos elementos de construcción del mundo. Si bien su ambientación en una sola ciudad puede resultar un poco monótona, Lumiose está repleta de actividades y descubrimientos. Merece la pena perderse en este mundo”.

De igual forma, Nintendo Life agregó:

“Pokémon Legends: Z-A debería ser reconocido por su fabuloso combate en tiempo real y su transición fluida a Switch 2, pero al concentrarlo todo en una sola ubicación, pierde parte de la magia Pokémon que Arceus y muchas otras entregas lograron amplificar. Siempre me divertiré llenando mi Pokédex, y para la generación de Switch 2, este es un buen punto de partida para la franquicia. Pero si la serie Legends quiere continuar, necesita recuperar su personalidad y fusionar ese sistema de tiempo real con un poco más de libertad”.

El comienzo de algo grande

Por lo general, la recepción de Pokémon Legends: Z-A es positiva. Si bien el título está exento de problemas y extrañas decisiones, especialmente en su mundo, la realidad es que el título nos ofrece una experiencia muy divertida con ideas interesantes para la serie. Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, la serie sufre de una filtración masiva.

Nota del Autor:

Pokémon Legends: Z-A vale mucho la pena. Si bien hay un par de elementos que no fueron de mi agrado, tampoco puedo decir que la experiencia sea mala. Todo lo contrario. Esta es una experiencia divertida que toma todo lo que hace especial a la serie.

Vía: Metacritic