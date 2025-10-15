    Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV

    15/10/2025 10:59 a. m.

    Por años, Apple TV y Apple TV+ se han diferenciado, no solo por el contenido disponible en cada plataforma, sino por su nombre. De esta forma, la compañía era capaz de ofrecer una comunicación clara cuando hablaban sobre su plataforma de contenido en demanda y en streaming. Sin embargo, esto ha cambiado, y es que Apple TV+ ahora es conocido como Apple TV.

    Hace unos días, Apple dio a conocer la llegada de F1: The Movie a su plataforma de streaming y, para la sorpresa de muchos, fue aquí en donde la compañía detrás del iPhone confirmó un cambio en el nombre de su plataforma de streaming. De esta forma, Apple TV sigue el camino de HBO, y ha optado por confundir a sus usuarios con un nombre que ya estaba disponible en el mercado.

    ¿Un cambio en el contenido?

    Más allá del nombre, Apple TV se mantiene intacto. No hay un cambio en su contenido, ni una reestructuración en su función. De esta forma, muchos usuarios han llegado a cuestionar si esto era verdaderamente necesario. Algunos incluso han mencionado que solo es cuestión de tiempo antes de que alguien confunda los lanzamientos planeados para esta plataforma.

    Apple TV es una plataforma enfocada al contenido en demanda, en donde los usuarios pueden comprar y rentar películas días después de su llegada a los cines. Por su parte, en Apple TV+ encontramos series y cintas para disfrutar en streaming, y las novedades usualmente aparecen meses tras su estreno en la pantalla grande. Ahora, con el cambio de nombre, es probable que más de una persona tenga problemas para identificar a dónde llega el nuevo contenido.

    Recuerda, el cambio de Apple TV+ a Apple TV ya está en marcha, y si bien el logo original con el “+” sigue disponible en algunas regiones, solo es cuestión de tiempo para que esto cambie. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la llegada de F1: The Movie a esta plataforma. De igual forma, este sería el nuevo CEO de Apple.

    Vía: Vandal 

