PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario

Una de las formas en las que Sony tiene pensado celebrar el 30 aniversario de PlayStation está en peligro. Hace tiempo, la compañía japonesa confirmó una serie de conciertos, los cuales no solo nos darían la oportunidad de disfrutar de la música de juegos como God of War y Ghost of Tsushima en vivo. Sin embargo, este evento ha cancelado varias de sus fechas.

Si bien muchos esperaban con ansias el concierto del 30 aniversario de PlayStation, la compañía confirmó hace un par de semanas que sus fechas en Estados Unidos para el 2026 han sido canceladas. Ahora, el público de Europa se enfrenta a la misma situación, ya que de todos los eventos planeados para el resto del año y principios del siguiente, solo no se mantiene en pie.

¿Adiós al concierto de PlayStation?

Las más recientes cancelaciones del concierto de PlayStation involucran a Alemania, Bélgica y Suiza, los cuales estaban planeados para llevarse a cabo en marzo del 2026. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Debido a razones inesperadas, ajenas a nuestra voluntad, lamentamos informarles que PlayStation | The Concert, programado para el 9 de marzo de 2026 en el Olympic Hall de Múnich, no se celebrará. Les pedimos disculpas por las molestias y les agradecemos su comprensión. Se pueden realizar reembolsos en el punto de compra original”.

En estos momentos, solo queda una fecha europea en el Laszlo Papp Arena de Budapest, donde la gran mayoría de las entradas todavía están disponibles para comprar. Por su parte, todavía hay un par de eventos planeados para Estados Unidos, aunque nada garantiza que sufran el mismo destino de otras fechas.

Nadie quiere ir

Aunque los comunicados oficiales señalan “razones inesperadas” como el principal obstáculo para llevar a cabo estos conciertos, no se descarta la posibilidad de que estos eventos hayan sido cancelados por la falta de interés. Todas las fechas han experimentado una baja compra de boletos, por lo que es probable que los involucrados simplemente no le vean sentido a un evento de esta talla para tener una baja asistencia. En temas relacionados, Sony habría adquirido importante estudio independiente. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento del PS6.

|Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que un evento de este calibre no tenga el impacto que seguramente Sony y PlayStation esperaban. Sin embargo, esto también deja en claro que los juegos de esta compañía no tienen un gran apartado sonoro, o al menos no uno tan icónico para tener un concierto de esta escala.

Vía: Eurogamer