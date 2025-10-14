    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon

    14/10/2025 4:48 p. m.

    Volvería para sorpresa de los fans

    Este año ha sido importante para los fanáticos de Capcom, pues se anunció en pleno verano Resident Evil 9: Requiem, nueva entrega de la franquicia que tendrá historias interesantes, además de una nueva protagonista que se aleja de los personajes ya conocidos. Con eso en mente, muchos usuarios están pidiendo el regreso de cierto héroe conocido de la saga, el cual al parecer tendrá su participación, pero la gente no lo ha notado.


    Una reciente filtración ha sacado a la luz un detalle que muchos fanáticos podrían haber pasado por alto: Leon Kennedy habría aparecido en secreto en el primer tráiler. Según el informante Dusk Golem, conocido por sus precisas filtraciones sobre Capcom, el protagonista de Resident Evil 4 aparece en dos pequeñas secuencias que solo se notan al analizar el tráiler con detenimiento.

    La filtración sugiere que, en Resident Evil 9, los jugadores podrían controlar a Leon en lugar de Grace Ashcroft durante buena parte del juego. “Si bien esto es subjetivo, creo que, dada la forma en que está estructurado el juego, la mayoría de los jugadores jugarán una mayor parte del mismo como Leon”, afirmó Dusk Golem en sus redes. Estas secuencias incluyen momentos en primera persona que se revelarán desde la perspectiva de Leon al jugar el título en 2026.

    El filtrador también compartió detalles sobre el aspecto del personaje: Leon se mostraría más envejecido, con cabello canoso, barba incipiente y una chaqueta negra al inicio del juego, aunque conservando su icónica presencia robusta. Según Dusk Golem, eliminar al personaje de la campaña sería imposible debido a su relevancia en la historia.

    Si la filtración resulta cierta, esto marcaría un regreso muy esperado del personaje a la saga principal de Resident Evil, además de añadir un nivel de sorpresa y emoción para los jugadores que esperen a explorar la historia de Raccoon City desde una nueva perspectiva. Recuerda que se estará lanzando el próximo 27 de febrero de 2026 para PS5, Xbox, Switch 2 y PC.

    Nota del autor: Me gustaría que Leon tuviera una despedida de la saga, pues el sexto juego no es muy bueno. Quizá esta sea la oportunidad.

