Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3

El torneo se extiende a una tercera parte

Las películas de videojuegos están tomando mucha más importancia con el pasar de los años, y prueba de ello es Mortal Kombat, pues dentro de algunos meses más tendremos la segunda adaptación moderna de la saga, esto después de pasar por un retraso de última hora. Y mientras la producción de dicho proyecto continúa, salieron nuevas noticias a la luz que definitivamente emocionarán a los fanáticos de las luchas violentas.





Durante la Comic Con de Nueva York, New Line y Warner Bros. confirmaron oficialmente que una tercera película está en marcha , algo extraño, pues es antes del estreno de la segunda entrega. El anuncio se dio en el panel dedicado a MK2 y fue recibido con gran entusiasmo por los asistentes, consolidando el fuerte respaldo que la franquicia tiene entre los fans.

Como mencionamos, la segunda todavía no ha llegado a los cines, su estreno está programado para el 16 de mayo de 2026, pero el estudio ya dio luz verde a la tercera parte. Jeremy Slater , guionista de la cinta actual, reveló que fue contratado para comenzar a escribir la nueva entrega, reflejando la confianza de los productores en el potencial de la saga. “Nuestros amigos de New Line y Warner Bros. están encantados con esta película. Están tan convencidos de que hay una enorme base de fans esperándola que ya me han contratado para empezar a trabajar en la próxima”, explicó.

Por su parte, Simon McQuoid , director, habló sobre la decisión de mover la fecha de estreno a 2026. “Cada vez que la gente ha visto esta película, ha cobrado impulso. Hemos creado un éxito de taquilla masivo para el verano. Deberíamos estar orgullosos de que Mortal Kombat, como película y franquicia, comience el verano del año que viene”, comentó durante el evento.

Con esta confirmación, la franquicia cinematográfica de Mortal Kombat reafirma su posición como una de las apuestas fuertes de Warner Bros. para los próximos años. Aún no hay detalles sobre la historia o el reparto de la tercera entrega, pero todo apunta a que el universo cinematográfico seguirá expandiéndose tras el esperado estreno de la segunda, por lo que los fans tienen mucho por ver en estos años.

Vía: MNN

Nota del autor: Es raro que de la nada retrasaron la fecha, pues se supone llegaría la segunda este mismo mes y ahora toca esperar hasta el 2026. Ni hablar, ojalá valga la pena.