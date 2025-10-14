    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/10/2025 11:20 a. m.

    Pokémon Legends: Z-A llega esta semana a Nintendo Switch y Switch 2. Si bien muchos podrían llegar a pensar que el rendimiento del juego será el mismo entre las dos versiones, la realidad es que sí hay una diferencia técnica. De esta forma, un video comparativo nos muestra estas dos versiones cara a cara.

    Recientemente, ElAnalistaDeBits compartió un video comparativo que nos muestra las diferencias técnicas entre Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2. Aquí podemos ver que la versión de la consola de 2017 corre a 1080p y 30fps en dock y 720p a 30fps en portátil. Por su parte, en el hardware actual encontramos una resolución de 2160p en dock y 1080p en portátil, y 60fps en ambas opciones. 

    Un buen paso

    Más allá de la resolución y el frame rate, Pokémon Legends: Z-A en Switch 2 también tiene una mayor distancia de dibujo, texturas, y más detalles que hacen que la experiencia visual sea más avanzada en comparación con lo que encontramos en el Switch. Sin embargo, también destaca que la versión de la pasada generación logre tener un rendimiento estable constante.

    Considerando que rumores señalan que la décima generación de Pokémon tendrá un nuevo motor, es probable que esta sea la última vez en la que muchos de los problemas que plagaron a la serie estén presentes. Aun con esto en mente, es bueno ver que Game Freak parece que por fin ha entendido este hardware.

    Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, así le fue en calificaciones a esta entrega.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Pokémon Legends: Z-A no es un juego complejo, y claramente se ve cómo Game Freak tuvo que limitar las texturas y animaciones para que el título fuera capaz de correr a 60fps estables. Sin embargo, este es un paso en la dirección correcta para ofrecer la mejor experiencia posible.

    Vía ElAnalistaDeBits

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo