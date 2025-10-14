Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2

Pokémon Legends: Z-A llega esta semana a Nintendo Switch y Switch 2. Si bien muchos podrían llegar a pensar que el rendimiento del juego será el mismo entre las dos versiones, la realidad es que sí hay una diferencia técnica. De esta forma, un video comparativo nos muestra estas dos versiones cara a cara.

Recientemente, ElAnalistaDeBits compartió un video comparativo que nos muestra las diferencias técnicas entre Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2. Aquí podemos ver que la versión de la consola de 2017 corre a 1080p y 30fps en dock y 720p a 30fps en portátil. Por su parte, en el hardware actual encontramos una resolución de 2160p en dock y 1080p en portátil, y 60fps en ambas opciones.

Un buen paso

Más allá de la resolución y el frame rate, Pokémon Legends: Z-A en Switch 2 también tiene una mayor distancia de dibujo, texturas, y más detalles que hacen que la experiencia visual sea más avanzada en comparación con lo que encontramos en el Switch. Sin embargo, también destaca que la versión de la pasada generación logre tener un rendimiento estable constante.

Considerando que rumores señalan que la décima generación de Pokémon tendrá un nuevo motor, es probable que esta sea la última vez en la que muchos de los problemas que plagaron a la serie estén presentes. Aun con esto en mente, es bueno ver que Game Freak parece que por fin ha entendido este hardware.

Te recordamos que Pokémon Legends: Z-A llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 16 de octubre. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, así le fue en calificaciones a esta entrega.

Nota del Autor:

Pokémon Legends: Z-A no es un juego complejo, y claramente se ve cómo Game Freak tuvo que limitar las texturas y animaciones para que el título fuera capaz de correr a 60fps estables. Sin embargo, este es un paso en la dirección correcta para ofrecer la mejor experiencia posible.

Vía ElAnalistaDeBits