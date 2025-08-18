    Nuevo vistazo de Scorpion en la película Mortal Kombat 2

    18/08/2025 1:43 p. m.
    La franquicia de Mortal Kombat no está pasando por el mejor momento de su existencia, dado que su último videojuego fue muy mal recibido por la audiencia, a tal punto de que se canceló una expansión de historia, así como nuevos personajes para unirse a la batalla. Sin embargo, los fans aún tienen esperanza en la propiedad de Warner, y eso es con la próxima película que seguirá a la ya vista hace algunos años que gustó de manera general, y esto nos lleva a la promoción actual bastante constante.

    La cinta ya comienza a calentar motores y uno de sus puntos más esperados será el enfrentamiento entre Scorpion y Bi-Han, mejor conocido como Sub-Zero y, posteriormente, Noob Saibot. Una imagen exclusiva revelada junto con declaraciones del productor Todd Garner confirma que la histórica rivalidad entre ambos personajes tendrá un papel clave en la trama.

    Garner destacó que la relación entre estos personajes es una de las más intensas de toda la franquicia, construida sobre venganza, traición y tragedia. El clan Shirai Ryu perdió la vida a manos de Bi-Han, un hecho que marcó a Hanzo Hasashi y lo transformó en Scorpion, un espectro incansable en busca de justicia. Ahora, con Bi-Han resucitado como Noob Saibot, la enemistad se eleva a un nuevo nivel, prometiendo un duelo cargado de fuego, hielo y oscuridad.

    Aquí lo puedes ver:

    Imagen

    La cinta también continuará el universo establecido en la entrega de 2021, expandiendo la historia hacia el esperado torneo que da nombre a la saga. Además, traerá consigo a personajes clásicos, siendo Johnny Cage una de las incorporaciones más destacadas. El irreverente actor de artes marciales debutará en el live action con un rol central, que podría transformarlo de estrella decadente a héroe inesperado de Earthrealm.

    Warner Bros. y New Line Cinema describen la producción como una apuesta de gran escala que buscará capturar toda la brutalidad y espectacularidad del videojuego. Mortal Kombat 2 tiene programado su estreno en cines el 24 de octubre, prometiendo una nueva dosis de acción sangrienta y una batalla definitiva contra Shao Kahn que pondrá en juego la supervivencia del mundo.

    Vía: CB

    Imagen

    Nota del autor: Los fans estarán muy contentos con todo lo relacionado a la franquicia. Falta muy poco para ver la cinta.

