La película de Mortal Kombat II estrena su primer tráiler

La más reciente película de Mortal Kombat no fue algo excepcional, pero fue lo suficientemente divertida para atraer a la gente a HBO Max en su momento. De esta forma, muchos esperan con ansias la secuela, la cual no solo traerá de regreso algunos personajes clásicos, sino que promete ofrecer peleas llenas de acción y sangre, algo que el primer tráiler de Mortal Kombat II nos presenta.

Después de meses de espera, el primer tráiler de Mortal Kombat II ya está disponible. Este avance no solo está enfocado en el temible torneo a muerte entre Earthworld y Outerworld, sino que también nos muestra en acción a Johnny Cage, el cual parece que será el protagonista de esta aventura, con Karl Urban dejando en claro que nació para este papel.

“Esta vez, los campeones favoritos de los fanáticos, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sin restricciones y sangrienta para derrotar al oscuro gobierno de Shao Kahn que amenaza la existencia misma de Earthrealm y sus defensores”.

Al igual que la película previa, la acción y la violencia son el centro de atención. Si bien la cinta de 2021 no logró convencer a muchos, los fans estuvieron contentos con una representación acertada del trabajo de NetherRealm, por lo que se espera que esto se repita en la secuela, pero a una mayor escala.

Te recordamos que Mortal Kombat II llegará a los cines el 24 de octubre de este año. En temas relacionados, estas son las primeras reacciones de Mortal Kombat II. De igual forma, Digital Eclipse trabaja en una colección de Mortal Kombat.

Nota del Autor:

Como fan de lo kitsch que han sido las películas de Mortal Kombat, no puedo esperar para ver esta secuela. El hecho de que Karl Urban será el protagonista es más que suficiente para mí, pero toda la violencia y referencias a los videojuegos también ayudan.

Vía: Warner Bros.