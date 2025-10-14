    Filtran cuándo llegaría Assassin's Creeed Shadows a Switch 2

    Esta semana han corrido rumores fuertes en relación a Ubisoft, dado que se está hablando del lanzamiento de una versión de Assassin's Creed Shadows para Switch 2, el cual tiene algo de lógica después de que surgieran pistas del inminente lanzamiento por la revelación de su arte de Game-Key Card. Y ahora que las noticias están más sonadas que nunca, parece que incluso ya habría día para que los jugadores disfruten en sus portátiles de esta aventura samurái.


    Nuevos reportes apuntan que podría estrenarse en el 5 de diciembre de 2025, colocándose en una ventana de lanzamiento muy cercana a juegos grandes como Metroid Prime 4: Beyond. Esta información proviene del reconocido filtrador Billbil-kun, a través de Dealabs, y se suma a filtraciones anteriores que incluían clasificaciones por edades e imágenes de la supuesta caja del juego.

    La cercanía de fechas ha llamado la atención, ya que Metroid Prime 4 está programado para debutar el 4 de diciembre de 2025 tanto en Switch como en su sucesora. Aunque ambos títulos apuntan a públicos algo distintos, uno enfocado en la acción sigilosa y otro en la exploración en primera persona, el lanzamiento consecutivo podría generar cierta competencia en ventas.

    Este tipo de coincidencias no es raro en la industria, y Ubisoft podría verse obligada a ajustar su estrategia de marketing para destacar Shadows frente a uno de los lanzamientos más esperados de Nintendo. Además, ya habíamos comentado el diseño filtrado de la caja indica que es Game-Key Card, lo que implica que los usuarios deberán descargar el título completo en lugar de correrlo desde el cartucho.

    Por ahora, Ubisoft no ha hecho comentarios oficiales sobre estas filtraciones. Si la fecha se confirma, diciembre de 2025 podría convertirse en uno de los meses más intensos para la consola híbrida de Nintendo, con dos lanzamientos de alto perfil compitiendo. Seguro los fanáticos de la saga de asesinos estarán interesados en llevarlo a donde quiera que viajen.

    Nota del autor: Es un poco arriesgado que lo lancen en la misma fecha que Metroid, pero muchos pueden reservar la compra para navidad.


