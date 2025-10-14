Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA

Vince Zampella es uno de los desarrolladores más importantes cuando hablamos sobre los first person shooter. Si bien el director nos acaba de entregar Battlefield 6, hubo un tiempo en donde su nombre estaba asociado con Call of Duty. De esta forma, Zampella ha compartido controversiales declaraciones, revelando que Call of Duty existe por culpa de EA.

En una reciente entrevista con GQ, Zampella tuvo la oportunidad de hablar, no solo sobre Battlefield 6, sino de su extensa carrera en la industria de los videojuegos. Aquí confirmó algo que ya todos sabemos, y es que Call of Duty fue creado como una forma de venganza en contra de EA. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La única razón por la que existe Call of Duty es porque EA eran unos idiotas”.

La historia de Call of Duty

Previo a Battlefield o Call of Duty, Zampella trabajó en Medal of Honor: Allied Assault, una aclamada entrega en la serie. Este trabajo posiciona al director y su equipo, 2015 Inc. como un grupo con mucho potencial, y poco después formaron Infinity Ward. Sin embargo, EA cambió por completo sus planes, ya que en lugar de permitir que ellos siguieran trabajando en Medal of Honor, optaron por trasladar el desarrollo de la serie a sus estudios internos.

Después de esto, Infinity Wars realizó un acuerdo con Activision para crear lo que en su momento era conocido como el “MOH Killer”, el cual eventualmente se transformó en Call of Duty. Ahora, más de dos décadas después, Zampella está trabajando junto a EA, dejando en claro que los caminos de la vida son un verdadero misterio.

La verdad de Zampella

Esto es algo que por años ha sido un secreto a voces, con ex-desarrolladores de Infinity Wars hablando a medios sobre este tema. Sin embargo, las declaraciones recientes de Zampella dejan en claro que Call of Duty es el resultado de la ruptura entre EA y el estudio responsable de una de las mejores entregas de Medal of Honor.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Battlefield ahora que Zampella está a cargo de la franquicia. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Battlefield 6. De igual forma, los jugadores experimentan largas filas de espera para jugar este título.

Nota del Autor:

Siempre es interesante tener un vistazo tras las bambalinas de la industria. Al final del día, esta sigue siendo una industria, y mucho de lo que sucede es el resultado de decisiones que los jugadores nunca ven o necesitan conocer.

Vía: GQ