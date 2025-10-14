    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/10/2025 12:20 p. m.

    Vince Zampella es uno de los desarrolladores más importantes cuando hablamos sobre los first person shooter. Si bien el director nos acaba de entregar Battlefield 6, hubo un tiempo en donde su nombre estaba asociado con Call of Duty. De esta forma, Zampella ha compartido controversiales declaraciones, revelando que Call of Duty existe por culpa de EA.

    En una reciente entrevista con GQ, Zampella tuvo la oportunidad de hablar, no solo sobre Battlefield 6, sino de su extensa carrera en la industria de los videojuegos. Aquí confirmó algo que ya todos sabemos, y es que Call of Duty fue creado como una forma de venganza en contra de EA. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “La única razón por la que existe Call of Duty es porque EA eran unos idiotas”.

    La historia de Call of Duty

    Previo a Battlefield o Call of Duty, Zampella trabajó en Medal of Honor: Allied Assault, una aclamada entrega en la serie. Este trabajo posiciona al director y su equipo, 2015 Inc. como un grupo con mucho potencial, y poco después formaron Infinity Ward. Sin embargo, EA cambió por completo sus planes, ya que en lugar de permitir que ellos siguieran trabajando en Medal of Honor, optaron por trasladar el desarrollo de la serie a sus estudios internos.

    Después de esto, Infinity Wars realizó un acuerdo con Activision para crear lo que en su momento era conocido como el “MOH Killer”, el cual eventualmente se transformó en Call of Duty. Ahora, más de dos décadas después, Zampella está trabajando junto a EA, dejando en claro que los caminos de la vida son un verdadero misterio.

    La verdad de Zampella

    Esto es algo que por años ha sido un secreto a voces, con ex-desarrolladores de Infinity Wars hablando a medios sobre este tema. Sin embargo, las declaraciones recientes de Zampella dejan en claro que Call of Duty es el resultado de la ruptura entre EA y el estudio responsable de una de las mejores entregas de Medal of Honor.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Battlefield ahora que Zampella está a cargo de la franquicia. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Battlefield 6. De igual forma, los jugadores experimentan largas filas de espera para jugar este título.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Siempre es interesante tener un vistazo tras las bambalinas de la industria. Al final del día, esta sigue siendo una industria, y mucho de lo que sucede es el resultado de decisiones que los jugadores nunca ven o necesitan conocer.

    Vía: GQ

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    Age of Empires V ya estaría en desarrollo
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    ¿Walmart eliminó todos los productos de Xbox?
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Grupo de hackers aseguran haber hackeado a Nintendo
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Juego de peleas de Riot Games recibe críticas por la monetización
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo