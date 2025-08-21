Mortal Kombat: Legacy Kollection tendrá dos juegos raros de la saga

Este año una de las franquicias más queridas de los videojuegos está de fiesta con Mortal Kombat: Legacy Kollection, compilado a cargo de Digital Eclipse, quienes van a poner los clásicos de la franquicia que abarcan desde la era de las consolas de 16 bits hasta llegar al Game Boy Advance. Y dentro del material que toman, habrá ciertas rarezas que quizá muchos fanáticos de la saga desconozcan hasta este momento.

La sorpresa en cuestión, es que también incluirá dos de sus spin-off menos aclamados, Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat: Special Forces, juegos que rara vez aparecen en colecciones oficiales pese a tener un grupo fiel de seguidores.

La colección ofrecerá más de 20 versiones de entregas principales, con emulaciones tanto de recreativas como de consolas domésticas. Además, contará con rollback netcode para partidas en línea más estables y documentación especial sobre los juegos, lo que la convierte en una edición con fuerte carácter histórico para los fans de la franquicia.

Dos clásicos que no son tan queridos

En el caso de Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997), se trató de un título de acción lateral con gráficos 3D y personajes digitalizados, protagonizado por Bi-Han. Aunque recibió críticas mixtas, fue un intento por expandir el universo narrativo de la saga más allá de los combates tradicionales.

Por su parte, Mortal Kombat: Special Forces (2000) estuvo centrado en Jax y optó por un enfoque brawler en 3D con cámara aérea. El juego llegó marcado por problemas de desarrollo, incluyendo la salida del cocreador John Tobias, lo que provocó recortes de contenido y un recibimiento negativo. Aun así, su incorporación en esta colección permitirá revisitar una parte poco explorada de la historia de la saga.

Aún no hay fecha de salida para el juego.

Vía: Reddit

Nota del autor: Aunque no sean los más queridos, son un pedazo de historia de la franquicia. A mí me trae nostalgia el de Sub-Zero.