    Mortal Kombat: Legacy Kollection tendrá dos juegos raros de la saga

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/08/2025 6:52 p. m.
    Kom

    Este año una de las franquicias más queridas de los videojuegos está de fiesta con Mortal Kombat: Legacy Kollection, compilado a cargo de Digital Eclipse, quienes van a poner los clásicos de la franquicia que abarcan desde la era de las consolas de 16 bits hasta llegar al Game Boy Advance. Y dentro del material que toman, habrá ciertas rarezas que quizá muchos fanáticos de la saga desconozcan hasta este momento.

    La sorpresa en cuestión, es que también incluirá dos de sus spin-off menos aclamados, Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat: Special Forces, juegos que rara vez aparecen en colecciones oficiales pese a tener un grupo fiel de seguidores.

    La colección ofrecerá más de 20 versiones de entregas principales, con emulaciones tanto de recreativas como de consolas domésticas. Además, contará con rollback netcode para partidas en línea más estables y documentación especial sobre los juegos, lo que la convierte en una edición con fuerte carácter histórico para los fans de la franquicia.

    Dos clásicos que no son tan queridos

    En el caso de Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997), se trató de un título de acción lateral con gráficos 3D y personajes digitalizados, protagonizado por Bi-Han. Aunque recibió críticas mixtas, fue un intento por expandir el universo narrativo de la saga más allá de los combates tradicionales.

    Por su parte, Mortal Kombat: Special Forces (2000) estuvo centrado en Jax y optó por un enfoque brawler en 3D con cámara aérea. El juego llegó marcado por problemas de desarrollo, incluyendo la salida del cocreador John Tobias, lo que provocó recortes de contenido y un recibimiento negativo. Aun así, su incorporación en esta colección permitirá revisitar una parte poco explorada de la historia de la saga.

    Aún no hay fecha de salida para el juego.

    Vía: Reddit

    Imagen

    Nota del autor: Aunque no sean los más queridos, son un pedazo de historia de la franquicia. A mí me trae nostalgia el de Sub-Zero.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix