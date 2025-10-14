    Anuncian nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ

    14/10/2025 3:03 p. m.

    En estos momentos Arc System Works está poniendo todos sus esfuerzos en el desarrollo del próximo juego colaborativo con Marvel, lo cual señala que apostarán ir una vez más por el terreno competitivo para que sea seleccionado en torneos oficiales como EVO y demás. Sin embargo, parece que no están descuidando otros de sus juegos importantes, y para asombro de muchos, hay nuevo contenido para Dragon Ball FighterZ en camino.

    Durante la final del juego en EVO Francia, Bandai Namco sorprendió a los fans con el anuncio de un nuevo personaje que se unirá al plantel: Goku Super Saiyan 4 (Daima), quien llegará en la primavera de 2026. Este personaje proviene de la serie Dragon Ball Daima y promete aportar un estilo de combate único al título de lucha.

    Además, la compañía anunció una actualización de ajuste de equilibrio que estará disponible a partir del 12 de octubre de 2025. Bandai Namco destacó que esta versión añadirá profundidad estratégica al uso de Z Reflect, y todos los personajes recibirán modificaciones para mejorar el balance general de las batallas. Las notas completas del parche estarán disponibles el mismo día de su lanzamiento.

    Aquí el video de su anuncio:

    La revelación también confirmó el regreso de las leyendas de la escena al Dragon Ball FighterZ Masters Showdown, que formará parte del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, evento que se celebrará en Los Ángeles, California, los días 18 y 19 de abril de 2026, en el Shrine Auditorium and Expo Hall.

    Con la llegada de este nuevo personaje y las actualizaciones previstas, Dragon Ball FighterZ continúa expandiendo su legado competitivo y manteniendo vivo el entusiasmo de la comunidad, incluso a varios años de su lanzamiento original. Eso sí, hay jugadores que se preguntan si habrá una versión nueva para Switch 2, ya que hace poco hubo de PS5 y Xbox Series X/S.

    Vía: NL

    Imagen

    Nota del autor: Es raro que un juego tenga tanto tiempo vigente en el competitivo, pensé iba a quedar reemplazado por el de Marvel. es bueno saber que los fans aún pueden disfrutar.

