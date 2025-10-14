Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft

Al igual que en muchas otras compañías, la situación interna en Ubisoft cambia constantemente. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que Marc-Alexis Coté, jefe de la serie de Assassin’s Creed, ha abandona la empresa francesa en medio de un cambio muy importante que involucra a Tencent.

Por medio de un comunicado oficial para empleados, el cual consiguió VGC, Ubisoft confirmó que Marc-Alexis Coté ha dejado su puesto como jefe y productor de Assassin’s Creed, y le agradecen por todo el soporte que le ha dado a la compañía. De acuerdo con Charlie Guillemot y Christophe Derennes, co-CEOs de la empresa, Coté tuvo la oportunidad de ser directivo en la nueva subsidiaria, pero se negó. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Si bien estamos decepcionados por su decisión, entendemos y respetamos que MAC tenía sus propias expectativas y prioridades en relación con la creación y el futuro de Vantage Studios.



Desafortunadamente, a pesar de haber recibido varias oportunidades para formar parte del equipo directivo que define nuestra dirección estratégica, MAC las rechazó respetuosamente y decidió buscar un nuevo camino en otro lugar.



Permítanme concluir expresando nuestra profunda gratitud por las numerosas contribuciones de MAC a lo largo de los años. Como productor ejecutivo y vicepresidente de Assassin's Creed, ha sido fundamental para el éxito de AC, y su impacto se ha sentido en nuestros equipos y jugadores”.

¿Culpa de Tencent?

Notablemente, la salida de Coté se da a conocer pocos después de que Ubisoft anunció una reestructuración significativa y la apertura de una nueva subsidiaria en parte propiedad de Tencent, Vantage Studios. Esta nueva compañía supervisará sus franquicias más grandes, incluido Assassin's Creed. Si bien Coté tuvo la oportunidad de trabajar aquí, parece que esto no fue de su agrado.

Marc-Alexis Coté era un veterano de Assassin’s Creed, co-dirigiendo la tercera entrega, y encargándose de la dirección creativa en Syndicate. Desde entonces, funcionó como productor en todas las entregas de la serie, y jugó un papel muy importante en su desarrollo durante los últimos años. En temas relacionados, esta sería la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2. De igual forma, Ubisoft canceló una nueva entrega de la saga por cuestiones políticas.

Nota del Autor:

Sin duda alguna, un golpe fuerte para la serie, y uno que podría definir el futuro de la franquicia. Con Tencent supervisando Assassin’s Creed, bien podríamos estar frente a una nueva época para esta propiedad, una que tal vez Coté no quería estar involucrado.

Vía: VGC