    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/10/2025 2:03 p. m.

    Al igual que en muchas otras compañías, la situación interna en Ubisoft cambia constantemente. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que Marc-Alexis Coté, jefe de la serie de Assassin’s Creed, ha abandona la empresa francesa en medio de un cambio muy importante que involucra a Tencent.

    Por medio de un comunicado oficial para empleados, el cual consiguió VGC, Ubisoft confirmó que Marc-Alexis Coté ha dejado su puesto como jefe y productor de Assassin’s Creed, y le agradecen por todo el soporte que le ha dado a la compañía. De acuerdo con Charlie Guillemot y Christophe Derennes, co-CEOs de la empresa, Coté tuvo la oportunidad de ser directivo en la nueva subsidiaria, pero se negó. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

    “Si bien estamos decepcionados por su decisión, entendemos y respetamos que MAC tenía sus propias expectativas y prioridades en relación con la creación y el futuro de Vantage Studios.

    Desafortunadamente, a pesar de haber recibido varias oportunidades para formar parte del equipo directivo que define nuestra dirección estratégica, MAC las rechazó respetuosamente y decidió buscar un nuevo camino en otro lugar.

    Permítanme concluir expresando nuestra profunda gratitud por las numerosas contribuciones de MAC a lo largo de los años. Como productor ejecutivo y vicepresidente de Assassin's Creed, ha sido fundamental para el éxito de AC, y su impacto se ha sentido en nuestros equipos y jugadores”.

    ¿Culpa de Tencent?

    Notablemente, la salida de Coté se da a conocer pocos después de que Ubisoft anunció una reestructuración significativa y la apertura de una nueva subsidiaria en parte propiedad de Tencent, Vantage Studios. Esta nueva compañía supervisará sus franquicias más grandes, incluido Assassin's Creed. Si bien Coté tuvo la oportunidad de trabajar aquí, parece que esto no fue de su agrado.

    Marc-Alexis Coté era un veterano de Assassin’s Creed, co-dirigiendo la tercera entrega, y encargándose de la dirección creativa en Syndicate. Desde entonces, funcionó como productor en todas las entregas de la serie, y jugó un papel muy importante en su desarrollo durante los últimos años. En temas relacionados, esta sería la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2. De igual forma, Ubisoft canceló una nueva entrega de la saga por cuestiones políticas.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Sin duda alguna, un golpe fuerte para la serie, y uno que podría definir el futuro de la franquicia. Con Tencent supervisando Assassin’s Creed, bien podríamos estar frente a una nueva época para esta propiedad, una que tal vez Coté no quería estar involucrado.

    Vía: VGC

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    Frankenstein de Guillermo del Toro recibe calificaciones de la prensa
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    ¿Por qué los eSports Cafés están reemplazando a los cibercafés?
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Surgen los primeros detalles del próximo juego de Bluepoint Games
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Cómo los juegos exclusivamente móviles están conquistando nuevos mercados
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Movistar se está despidiendo de México y Latam
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Cómo colaboran los eSports con las casas de apuestas
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Usuarios reportan fallas con la app de BBVA en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    Ya puedes ver el anime de Chainsaw Man gratis en México
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    No habrá contenido DLC para Silent Hill 2 remake
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Hideo Kojima y su doble brasileño hacen el meme de Spider-Man
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    Filtran que Assassins Creed Shadows se lanzará en Switch 2
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    PlayStation 6 y el nuevo Xbox ya tendrían año de lanzamiento
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Comparten adelanto del que podría ser el mejor capítulo de One Piece
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo