Black Myth: Wukong recibe actualización enorme en PS5

El juego recibe una descarga enorme

El año pasado salió uno de los Soulslike más ambiciosos de los últimos tiempos, Black Myth: Wukong, el cual logró posicionarse entre los mejores de año y salir nominado junto a otros grandes de la industria en cuestión. Sin embargo, había ciertos detalles en cuanto al rendimiento, pues nunca se llegó a 60 cuadros por segundo, lo cual llegó a molestar a los fanáticos. Con esto en mente, surgieron buenas noticias hace pocas horas.

El título recibió una actualización importante en todas sus plataformas, y en el caso de PlayStation 5 podría convertirse en un verdadero reto de almacenamiento. Aunque el parche se centra en corrección de errores y mejoras de rendimiento, requiere 93,5 GB de espacio libre, una cifra que ha sorprendido a muchos jugadores.

Según explicó la cuenta oficial del juego, esta gran cantidad de espacio se debe a diferencias en la forma en que PS5 maneja los archivos internos. Como el título original ocupa unos 130 GB, la suma total durante la instalación temporal puede alcanzar alrededor de 210 GB, lo que representa una porción considerable de la unidad estándar de la consola. Por ello, algunos usuarios podrían verse obligados a eliminar el juego y descargarlo de nuevo para completar la actualización sin problemas.

El equipo detrás señaló que, en caso de que la instalación falle por falta de espacio u otros errores, los jugadores podrán seguir usando la versión actual o bien optar por la reinstalación completa. Esto se debe a que la actualización no añade 90 GB de contenido nuevo, sino que reorganiza la estructura de archivos del juego, lo que hace más eficiente descargar todo de una vez.

Por último, los usuarios de PC también deben tener precaución: el nuevo parche podría causar problemas con los mods instalados. Los desarrolladores recomendaron desinstalarlos temporalmente y esperar a que reciban actualizaciones compatibles para evitar conflictos tras la aplicación de este parche.

Recuerda que el título está disponible en Xbox Series X/S.

Vía: EG

Nota del autor: Quizá este sea el momento para descargarlo, puesto que lo tengo comprado pero no lo bajé. Ya veremos si da algo de tiempo.