    Hollow Knight: Silksong acapara los reflectores de la Gamescom 2025

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/08/2025 3:52 p. m.

    La ciudad de Colonia, Alemania, volvió a ser el epicentro del asombro. En medio de luces, pantallas y multitudes expectantes, la Gamescom 2025 abrió sus puertas con la promesa de sorprender al público y demostrar que Hollow Knight: Silksong ha resucitado y debutará el 4 de septiembre.

    Todo comenzó con el estruendo de la Opening Night Live, una ceremonia que ya no se limita a mostrar videos espectaculares, sino que se ha convertido en un ritual de iniciación para los próximos doce meses del gaming a cargo del célebre Geoff Keighley, quien ha encontrado una gran oportunidad de negocios en cada edición de la referida convención.

    La noche se encendió con el regreso de Resident Evil: Requiem, una entrega que se aleja del survival clásico para abrazar el horror psicológico. La historia de Grace Ashcroft, marcada por traumas familiares y visiones inquietantes, promete una narrativa más íntima y perturbadora. El tráiler dejó claro que Capcom no sólo quiere asustar, sino también incomodar.

    Pero el verdadero golpe emocional llegó con Ghost of Yotei. Sucker Punch mostró un Japón nevado y melancólico, donde la protagonista cabalga entre recuerdos y venganzas, con una frase demoledora para levantar hype entre los seguidores de esta franquicia: “A veces siento que soy uno de esos espíritus vengativos”.

    De igual modo, Game Science irrumpió con Black Myth: Zhong Kui. El sucesor espiritual de Wukong abandona al mono inmortal para abrazar al cazador de demonios taoísta. Con un tigre como compañero y una estética que mezcla lo mitológico con lo brutal, este nuevo capítulo insinúa el nacimiento de un universo narrativo más ambicioso.

    La nostalgia también tuvo su espacio. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se presentó como una carta de amor al Caballero Oscuro, con guiños a todas sus encarnaciones, desde los cómics hasta las películas. Por su parte, Valor Mortis, de los creadores de Ghostrunner, nos trasladará a una Europa napoleónica reimaginada como un campo de batalla entre lo humano y lo cósmico.

    Los anuncios se expandieron para fusionar universos, por ejemplo, Deadpool VR sorprendió con la voz de John Leguizamo como Mojo, prometiendo una experiencia tan irreverente como inmersiva. Monster Hunter Wilds y Final Fantasy XIV anunciaron una colaboración que nadie vio venir: Cactuar, Chocobos y Omega Planetes compartiendo aventuras.

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 también reapareció y Microsoft confirmó la fecha de lanzamiento de su próxima consola portátil en colaboración con Asus, denominada ROG Xbox Ally, que llegará al mercado el próximo 16 de octubre a precios de $550 y $900 dólares americanos para la versión estándar y la premium, respectivamente.

    Lo que ha dejado la Gamescom 2025 no fue sólo una lista de lanzamientos, sino una sensación de evolución constante. La industria del videojuego, a pesar de sus crisis y controversias, sigue siendo un espacio donde la imaginación se atreve a desafiar sus propios límites y los jugadores somos los más beneficiados.

    Imagen


    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    José Celorio
    José Celorio
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix