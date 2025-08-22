Hollow Knight: Silksong acapara los reflectores de la Gamescom 2025

La ciudad de Colonia, Alemania, volvió a ser el epicentro del asombro. En medio de luces, pantallas y multitudes expectantes, la Gamescom 2025 abrió sus puertas con la promesa de sorprender al público y demostrar que Hollow Knight: Silksong ha resucitado y debutará el 4 de septiembre.

Todo comenzó con el estruendo de la Opening Night Live, una ceremonia que ya no se limita a mostrar videos espectaculares, sino que se ha convertido en un ritual de iniciación para los próximos doce meses del gaming a cargo del célebre Geoff Keighley, quien ha encontrado una gran oportunidad de negocios en cada edición de la referida convención.

La noche se encendió con el regreso de Resident Evil: Requiem, una entrega que se aleja del survival clásico para abrazar el horror psicológico. La historia de Grace Ashcroft, marcada por traumas familiares y visiones inquietantes, promete una narrativa más íntima y perturbadora. El tráiler dejó claro que Capcom no sólo quiere asustar, sino también incomodar.

Pero el verdadero golpe emocional llegó con Ghost of Yotei. Sucker Punch mostró un Japón nevado y melancólico, donde la protagonista cabalga entre recuerdos y venganzas, con una frase demoledora para levantar hype entre los seguidores de esta franquicia: “A veces siento que soy uno de esos espíritus vengativos”.

De igual modo, Game Science irrumpió con Black Myth: Zhong Kui. El sucesor espiritual de Wukong abandona al mono inmortal para abrazar al cazador de demonios taoísta. Con un tigre como compañero y una estética que mezcla lo mitológico con lo brutal, este nuevo capítulo insinúa el nacimiento de un universo narrativo más ambicioso.

La nostalgia también tuvo su espacio. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se presentó como una carta de amor al Caballero Oscuro, con guiños a todas sus encarnaciones, desde los cómics hasta las películas. Por su parte, Valor Mortis, de los creadores de Ghostrunner, nos trasladará a una Europa napoleónica reimaginada como un campo de batalla entre lo humano y lo cósmico.

Los anuncios se expandieron para fusionar universos, por ejemplo, Deadpool VR sorprendió con la voz de John Leguizamo como Mojo, prometiendo una experiencia tan irreverente como inmersiva. Monster Hunter Wilds y Final Fantasy XIV anunciaron una colaboración que nadie vio venir: Cactuar, Chocobos y Omega Planetes compartiendo aventuras.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 también reapareció y Microsoft confirmó la fecha de lanzamiento de su próxima consola portátil en colaboración con Asus, denominada ROG Xbox Ally, que llegará al mercado el próximo 16 de octubre a precios de $550 y $900 dólares americanos para la versión estándar y la premium, respectivamente.

Lo que ha dejado la Gamescom 2025 no fue sólo una lista de lanzamientos, sino una sensación de evolución constante. La industria del videojuego, a pesar de sus crisis y controversias, sigue siendo un espacio donde la imaginación se atreve a desafiar sus propios límites y los jugadores somos los más beneficiados.



