Desarrolladores de Battlefield 6 tuvieron problemas con Xbox Series S

    No fue fácil sacar esa versión adelante

    Es bien sabido que la consola Xbox Series S le ha dado problemas a algunos desarrolladores de la industria, pues ciertos juegos no han salido en las plataformas de Microsoft por la gran cantidad de trabajo implementado en optimizar algunos lanzamientos, y eso se ha visto con Black Myth: Wukong o Baldur's Gate 3. Y a pesar de que ya hay mucho avance, parece que otra empresa está enfrentando desafíos con  una de las grandes propuestas del año.

    Battlefield 6 enfrentó importantes dificultades técnicas para correr en Xbox Series S, según revelaron sus propios creadores. Aunque el título llegará en 2025 a ambas consolas de nueva generación de Microsoft, Series X y Series S, el equipo confirmó que la versión para la consola menos potente fue un verdadero reto durante el desarrollo.

    En entrevista, Christian Buhl, director técnico del proyecto, explicó que el principal obstáculo fue la memoria limitada de la Series S. “La consola tiene menos memoria incluso que una PC de gama media. Hubo un momento, hace unos 6 o 12 meses, en el que muchos de nuestros niveles se bloqueaban en la Series S”, señaló el desarrollador, recordando los problemas iniciales que complicaron el proceso.

    El equipo tuvo que enfocarse en optimizar el uso de memoria dentro del motor Frostbite, lo que no solo benefició a la consola más económica de Microsoft, sino también al resto de plataformas. Según Buhl, tras meses de pruebas y recopilación de datos, pudieron identificar los cuellos de botella y resolver la mayoría de los errores que ocasionaban caídas y bloqueos en esta versión.

    Finalmente, Buhl aseguró que el juego ya se encuentra “súper sólido” en Series S y que funcionará a 60 cuadros por segundo sin inconvenientes. Las imágenes de la beta abierta respaldan esta afirmación, mostrando un rendimiento estable pese a las limitaciones técnicas de la consola. De esta manera, el estudio garantiza que los jugadores de ambas consolas Xbox tendrán una experiencia fluida cuando el título debute.

    El juego se lanza el 10 de octubre de 2025.

    Vía: Kotaku

    Nota del autor: Ojalá la siguiente generación de Xbox sea de una sola consola para que ya no existan problemas al desarrollar.

