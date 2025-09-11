¿Puedes pasar los datos del demo de Digimon Story Time Stranger al juego final?

El farmeo no será en vano

Como lo mencionamos hace algunas horas, el nuevo título de Bandai Namco, Digimon Story Time Stranger, estaría recibiendo un demo completamente gratis en consolas y la computadora, lo cual fue motivo de emoción para quienes ya están esperando entrenar a los monstruos digitales. Aunque solamente hubo una duda, y es si todo su tiempo invertido tendrá repercusión al momento de llegar a la versión completa.

Esta prueba jugable incluye el capítulo inicial del esperado RPG por turnos, ofreciendo una primera mirada a su propuesta narrativa y mecánicas antes de su lanzamiento completo. Además de la oportunidad de poder criar a los primeros amigos que acompañarán a los seguidores en la aventura que cruza dos mundos.

La historia arranca en Tokio, donde un agente de una organización secreta presencia una explosión que arrasa la ciudad. Al recuperar la conciencia, descubre que ha viajado ocho años atrás en el tiempo, iniciando así una misión contrarreloj para impedir el desastre. Para lograrlo deberá moverse entre el mundo humano y el Mundo Digital habitado por más de 450 Digimon listos para el combate.

Además de la sección principal de la historia, completar la demo desbloquea el modo Ciudad Central. Este contenido extra permite explorar áreas seleccionadas y mazmorras dentro de la Ilíada, brindando un vistazo más amplio a la jugabilidad. Sin embargo, el progreso en este modo no se podrá trasladar a la versión final del título.

Por otro lado, los datos obtenidos en la historia principal sí podrán importarse al juego completo. Con ello, los jugadores podrán continuar su viaje sin perder los avances iniciales, una opción que refuerza el atractivo de esta prueba previa y genera aún más expectación entre los seguidores de la saga Digimon Story.

Recuerda que el juego se lanza el 3 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: EG

Nota del autor: Ya estoy muy entusiasmado por jugarlo, así que hoy mismo me bajo el demo para probarlo. Aunque me da miedo engancharme demasiado.