    ¿Puedes pasar los datos del demo de Digimon Story Time Stranger al juego final?

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS11/09/2025 1:47 p. m.
    Dege

    El farmeo no será en vano

    Como lo mencionamos hace algunas horas, el nuevo título de Bandai Namco, Digimon Story Time Stranger, estaría recibiendo un demo completamente gratis en consolas y la computadora, lo cual fue motivo de emoción para quienes ya están esperando entrenar a los monstruos digitales. Aunque solamente hubo una duda, y es si todo su tiempo invertido tendrá repercusión al momento de llegar a la versión completa.

    Esta prueba jugable incluye el capítulo inicial del esperado RPG por turnos, ofreciendo una primera mirada a su propuesta narrativa y mecánicas antes de su lanzamiento completo. Además de la oportunidad de poder criar a los primeros amigos que acompañarán a los seguidores en la aventura que cruza dos mundos.

    La historia arranca en Tokio, donde un agente de una organización secreta presencia una explosión que arrasa la ciudad. Al recuperar la conciencia, descubre que ha viajado ocho años atrás en el tiempo, iniciando así una misión contrarreloj para impedir el desastre. Para lograrlo deberá moverse entre el mundo humano y el Mundo Digital habitado por más de 450 Digimon listos para el combate.

    Además de la sección principal de la historia, completar la demo desbloquea el modo Ciudad Central. Este contenido extra permite explorar áreas seleccionadas y mazmorras dentro de la Ilíada, brindando un vistazo más amplio a la jugabilidad. Sin embargo, el progreso en este modo no se podrá trasladar a la versión final del título.

    Por otro lado, los datos obtenidos en la historia principal sí podrán importarse al juego completo. Con ello, los jugadores podrán continuar su viaje sin perder los avances iniciales, una opción que refuerza el atractivo de esta prueba previa y genera aún más expectación entre los seguidores de la saga Digimon Story.

    Recuerda que el juego se lanza el 3 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: Ya estoy muy entusiasmado por jugarlo, así que hoy mismo me bajo el demo para probarlo. Aunque me da miedo engancharme demasiado.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix