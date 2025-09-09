    Digimon Story: Time Stranger tendrá demo jugable

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 7:45 p. m.

    Los tamers podrán jugar pronto

    El fin de año en cuanto a videojuegos habrá mucho contenido para todos los gustos, incluyendo a uno de los títulos más esperados por los amantes del anime y monstruos digitales, Digimon Story: Time Stranger, el cual traerá de regreso a esta saga que se considera un tanto olvidada. Y para que no haya mucha desesperación por jugarlo, se decidió traer algo especial que seguro será del agrado de muchos.

    El juego prepara su llegada con un demo que permitirá a los jugadores probar el esperado RPG de colección de monstruos antes de su lanzamiento oficial el próximo 2 de octubre. Este nuevo capítulo de la saga busca consolidar a la franquicia en consolas de nueva generación y PC con un sistema de batalla renovado, además de una propuesta narrativa que promete expandir el mundo digital como nunca antes.

    La versión de prueba estará disponible primero en Steam el 10 de septiembre, mientras que los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X/S podrán acceder a ella a partir del 11 de septiembre. En el caso de PC, la liberación se realizará en horarios distintos según la región, a diferencia de las consolas, que recibirán el acceso de manera simultánea.

    Una de las grandes incógnitas es si el progreso obtenido en la demo podrá transferirse al juego completo. Hasta ahora, Bandai Namco no ha confirmado detalles al respecto, ni sobre la extensión del contenido que incluirá esta versión preliminar. Por lo que quizá podría limitarse a una hora.

    En un avance reciente, la crítica especializada destacó el renovado sistema de batalla y la profundidad en la crianza de Digimon. Según el productor Ryosuke Hara, el equipo buscó equilibrar la jugabilidad para ofrecer combates más dinámicos, lo que algunos analistas ya consideran el sistema más completo en la historia de la franquicia.

    Recuerda que el título se lanza el próximo mes para PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: GS

    Imagen

    Nota del autor: En un par de días podré ponerle las manos encima al juego entonces. La verdad, me interesa más que el de Pokémon Legends.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    LBP para PSP no está disponible en la PlayStation Network
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Rumor: Posible película de Call of Duty
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Detalles sobre Resident Evil Alternative Edition
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    Uncharted 2: Among Thieves se lleva la noche en los premios AIA
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    FarmVille a punto de rebasar los 80 millones de usuarios mensuales
    MTV Games está trabajando en Natal
    MTV Games está trabajando en Natal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Warner Bros abrirá estudio en Montreal
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Qué opinan los analistas sobre el anuncio del 3DS
    Nuevo trailer de Red Dead:Redemption
    Nuevo trailer de Red Dead:Redemption
    Nuevo trailer de Kane and Lynch 2:Dog Days
    Nuevo trailer de Kane and Lynch 2:Dog Days
    Primer Developer Diary de F1 2010
    Primer Developer Diary de F1 2010
    Actualización al sitio de Sonic The Hedgehog 4
    Actualización al sitio de Sonic The Hedgehog 4
    Dos horas de peleas callejeras...
    Dos horas de peleas callejeras...
    Call of Duty: Black Ops, nombre del nuevo título de la franquicia
    Call of Duty: Black Ops, nombre del nuevo título de la franquicia
    Nuevo video de Split Second, ataque aéreo
    Nuevo video de Split Second, ataque aéreo
    Video de Split Second, survival game mode
    Video de Split Second, survival game mode
    Developer diary #1 para Need for Speed World
    Developer diary #1 para Need for Speed World
    Sony y GeoHot llegan a un acuerdo extrajudicial
    Sony y GeoHot llegan a un acuerdo extrajudicial
    Se confirma el nuevo DLC de Call of Duty: Black Ops
    Se confirma el nuevo DLC de Call of Duty: Black Ops
    Rumor: Otro juego de Batman podría estar ya en desarrollo
    Rumor: Otro juego de Batman podría estar ya en desarrollo
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix