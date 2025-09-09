Digimon Story: Time Stranger tendrá demo jugable

Los tamers podrán jugar pronto

El fin de año en cuanto a videojuegos habrá mucho contenido para todos los gustos, incluyendo a uno de los títulos más esperados por los amantes del anime y monstruos digitales, Digimon Story: Time Stranger, el cual traerá de regreso a esta saga que se considera un tanto olvidada. Y para que no haya mucha desesperación por jugarlo, se decidió traer algo especial que seguro será del agrado de muchos.

El juego prepara su llegada con un demo que permitirá a los jugadores probar el esperado RPG de colección de monstruos antes de su lanzamiento oficial el próximo 2 de octubre. Este nuevo capítulo de la saga busca consolidar a la franquicia en consolas de nueva generación y PC con un sistema de batalla renovado, además de una propuesta narrativa que promete expandir el mundo digital como nunca antes.

La versión de prueba estará disponible primero en Steam el 10 de septiembre, mientras que los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X/S podrán acceder a ella a partir del 11 de septiembre. En el caso de PC, la liberación se realizará en horarios distintos según la región, a diferencia de las consolas, que recibirán el acceso de manera simultánea.

Una de las grandes incógnitas es si el progreso obtenido en la demo podrá transferirse al juego completo. Hasta ahora, Bandai Namco no ha confirmado detalles al respecto, ni sobre la extensión del contenido que incluirá esta versión preliminar. Por lo que quizá podría limitarse a una hora.

En un avance reciente, la crítica especializada destacó el renovado sistema de batalla y la profundidad en la crianza de Digimon. Según el productor Ryosuke Hara, el equipo buscó equilibrar la jugabilidad para ofrecer combates más dinámicos, lo que algunos analistas ya consideran el sistema más completo en la historia de la franquicia.

Recuerda que el título se lanza el próximo mes para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: GS

Nota del autor: En un par de días podré ponerle las manos encima al juego entonces. La verdad, me interesa más que el de Pokémon Legends.