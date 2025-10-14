Odiado anime de Crunchyroll regresa con una nueva temporada

Aunque a todos nos gustaría siempre ver los mejores animes posibles, la realidad es que hay obras que han decepcionado al público y ocasionado un repudio general. Este es el caso de The Beginning After the End, el cual se convirtió en uno de los animes más odiados en Crunchyroll. Para la sorpresa de muchos, una segunda temporada ya está en camino, y su primer avance pinta un futuro positivo.

Como parte de los anuncios de la New York Comic-Con, Crunchyroll confirmó que The Beginning After the End tendrá una segunda temporada, y compartió el primer tráiler de los nuevos capítulos. Para la sorpresa de muchos, aquí vemos una animación más fluida, ya que una de las principales críticas de la primera temporada fue su estilo visual.

Una segunda oportunidad

Si bien es cierto que el anime de The Beginning After the End no fue amado en su momento, la realidad es que el manhwa original es bastante popular, y sí hay fans de la adaptación a cargo de Studio A-Cat. De esta forma, muchos están entusiasmados por el regreso de esta producción, y todo indica que los errores del pasado serán redimidos.

The Beginning After the End nos presenta al rey Grey, quien fue un gran gobernante del reino de Etharia, pero cayó por culpa de un envenenamiento debido a sus crueles actos. Afortunadamente, reencarna en Arthur Leywin, del reino de Dicathen. En su nueva vida descubre que hay un gran peligro oculto y que él no fue el único que reencarnó.

Aunque por el momento no hay una fecha de estreno específica, se espera que la segunda temporada de The Beginning After the End esté disponible en abril del 2026. En temas relacionados, creadores de Dandadan estrenan nuevo anime. De igual forma, esta es la fecha de estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución en México.

Vía: Crunchyroll