    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?

    14/10/2025 5:13 p. m.

    En el evento comercial más esperado del año, miles de personas buscan las mejores oportunidades para cambiar de smartphone. El Buen Fin celulares se ha convertido en la ocasión perfecta para adquirir ese equipo que tanto se viene deseando.

    Este periodo concentra descuentos, beneficios y promociones que pueden ayudarte a renovar tu teléfono sin complicaciones y a un precio asequible.

    Por qué aprovechar las ofertas de Buen Fin en celulares

    Comprar celulares Buen Fin es una muy buena opción. Aunque adquirir un teléfono móvil es algo relativamente habitual, durante este evento de ofertas puedes encontrar promociones únicas que convierten a la jornada en una oportunidad estratégica para renovar tu dispositivo.

    A continuación, 3 razones para considerar las ofertas del Buen Fin 2025 —del jueves 13 al lunes 17 de noviembre— para cambiar tu celular:

    1. Mayor participación de marcas y opciones variadas

    En el periodo de promociones, muchas más marcas y tiendas departamentales que las distribuyen se suman a las ofertas, lo que aumenta la variedad de opciones disponibles. Esto permite acceder a dispositivos con distintas tecnologías y especificaciones que tal vez no aparecen en temporadas regulares.

    2. Incentivos financieros más generosos

    En esos días, además del descuento directo, suelen agregarse facilidades de pago como meses sin intereses o alianzas con entidades de crédito. Esas condiciones hacen más accesible la adquisición de equipos de gama más alta sin tener que pagar todo de contado.

    3. Lanzamientos alineados con promociones

    Algunas marcas aprovechan para presentar nuevos modelos junto con ofertas especiales, como descuentos de lanzamiento o paquetes complementarios. Por eso, durante el Buen Fin podrías ver equipos recientes con condiciones atractivas.

    Imagen

    ¿Cuánto bajan los celulares en el Buen Fin?

    Las rebajas del Buen Fin en celulares varían según la marca, modelo y tienda que participa. En ediciones recientes, algunos dispositivos han alcanzado reducciones de hasta 50 % en ciertos modelos seleccionados.

    En otros casos, los descuentos son más moderados, entre el 20 % y 30 %, dependiendo del equipo, su antigüedad y la estrategia de la empresa que lo ofrece. Estas cifras han sido reportadas en medios especializados como diarios financieros.

    Además, ten en cuenta que muchas tiendas departamentales participan con múltiples marcas reunidas bajo su plataforma de promoción, lo que facilita comparar ofertas en un mismo lugar.

    Marcas de celulares para tener en el radar en Buen Fin

    Durante el evento, ciertas marcas suelen destacar por sus innovaciones, presencia de mercado y estrategias promocionales. Estas son las más populares:

    Samsung. Suele destacar por tecnologías de pantallas avanzadas, cámaras versátiles e integración con ecosistemas de dispositivos.

    ● Apple. Se distingue por su sistema operativo, soporte de actualizaciones prolongadas y un mercado de reventa estable.

    ● Zuum. Es una marca que apuesta por características equilibradas a precios competitivos.

    ● Xiaomi. Se caracteriza por ofrecer buen rendimiento por un costo equilibrado, además de adoptar características de gama alta.

    ● Motorola. Suele enfocarse en una experiencia de uso sencilla, estabilidad del sistema y buen soporte para usuarios prácticos.

    ● Honor. Busca destacar con propuestas de cámara y diseño, aplicando innovación a segmentos con buen rendimiento por precio.

    Huawei. Ha fortalecido su presencia con desarrollos en fotografía móvil, conectividad y dispositivos que integran su propio ecosistema tecnológico, ofreciendo alternativas sólidas.

    ZTE. Continúa posicionándose en el mercado con propuestas centradas en eficiencia energética, conectividad 5G y diseños pensados para usuarios que valoran un equilibrio entre rendimiento y durabilidad.

    Imagen

    En definitiva, aprovechar el Buen Fin para renovar o adquirir un nuevo smartphone puede ser una movida inteligente si te preparas y conoces las dinámicas del mercado.

    Revisa con anticipación qué marcas estarán presentes, cuáles tipos de descuentos han ofrecido en ediciones anteriores y qué facilidades financieras acompañan las promociones. Así podrás tomar una decisión más informada y aprovechar al máximo las ofertas que surgen durante el Buen Fin celulares.

