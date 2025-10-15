ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos

ChatGPT se ha convertido en todo un fenómeno global. La herramienta de inteligencia artificial va más allá de simplemente ofrecer información resumida, sino que muchos utilizan esta aplicación para entablar conversaciones. Ahora, para todos los fans de Her, se ha revelado que OpenAI, responsables de este software, ya están trabajando para implementar contenido explícito para adultos en ChatGPT.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha confirmado que ChatGPT recibirá una nueva opción exclusiva para adultos en diciembre del 2025. Aquí podremos encontrar funciones relacionadas con el erotismo, ficción sensual y conversaciones de tono explícito. Esto fue lo que comentó Altman al respecto:

“Durante los últimos años mantuvimos a ChatGPT bastante restringido por precaución, especialmente en temas de salud mental. Ahora creemos haber desarrollado herramientas para reducir riesgos y podemos relajar las limitaciones con seguridad”.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Un futuro complicado

Notablemente, ChatGPT no será la primera herramienta de inteligencia artificial en implementar contenido para adultos, ya que Grok, software de X, ya tiene una opción similar en estos momentos. Ahora, esto solo estará dirigido para mayores de edad, y para evitar que algún menor acceda a estas funciones, OpenAI tiene pensado implementar un sistema de verificación de edad, aunque por el momento se desconoce qué tan acertado y seguro va a ser.

De igual forma, esto también ha dado pie a una serie de conversaciones sobre el impacto psicológico que los chats de inteligencia artificial causan en las personas. Ha sido demostrado que estas conversaciones usualmente solo refuerzan al usuario, y en ningún momento tratan de cuestionarlo.

Incluso si OpenAI asegura que implementarán medidas para evitar que los menores de edad accedan a las funciones eróticas, nada nos asegura que estos sistemas sean infalibles, lo cual pone en riesgo el desarrollo psicológico de nuevas generaciones. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con ChatGPT a finales de este año. En temas relacionados, el PS6 utilizará la inteligencia artificial. De igual forma, el Modo IA de Google ya está disponible en español.

Vía: Sam Altman