Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling

La polémica ha estallado en la comunidad de fans de Solo Leveling. Chugong, autor original de la obra, declaró que Ragnarok no es canon, marcando un punto final para esta historia paralela. Además, calificó el proyecto como “puro fanservice” y adelantó que está considerando escribir una secuela oficial que continúe las aventuras de Sung Jinwoo, el Señor de las Sombras.

En declaraciones recogidas por AnimeHunch, Chugong explicó que Ragnarok debe entenderse como una obra alternativa: “Esta historia es parte del mundo de Solo Leveling, pero no es una continuación directa de la trama principal. Es más como uno de los múltiples posibles escenarios, similar a los universos paralelos de Marvel”. Con esto, deja claro que la historia escrita por Daul no forma parte de la línea narrativa oficial.

Solo Leveling: Ragnarok surgió como un spin-off que despertó curiosidad por ver cómo otro autor desarrollaría la franquicia, pero no cuenta con la aprobación creativa completa de Chugong. Mientras tanto, el universo de Solo Leveling continúa expandiéndose con varios proyectos en marcha, entre ellos la adaptación live-action de Netflix y Arise, que introduce nuevos protagonistas al mundo de cazadores y sombras.

Finalmente, Chugong confirmó que planea desarrollar él mismo la secuela oficial en formato novela, lo que abre la puerta a una continuación directa del relato original. Esta decisión marca un antes y un después para la franquicia, separando claramente las historias oficiales de las expansiones paralelas.

Con esto queda claro, que en ocasiones los autores suelen preocuparse por sus productos, en lugar de ceder los derechos solo por dinero. Los fans quedarán contentos al ver que llegarán historias genuinas.

Vía: VD

Nota del autor: El mundo del anime se va tornando más complejo con el pasar de los años. Sin embargo, sorprende que esta serie gusta a mucha gente.



