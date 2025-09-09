Surgen malas noticias de la continuación de Solo Leveling

El manga no sigue todavía en español

En estos momentos el mundo anime es más importante que nunca, y uno de sus mayores exponentes llamado Solo Leveling se mantiene como estrella de la plataforma Crunchyroll, ya que su historia se ha llevado las miradas de millones de fanáticos en las redes. Sin embargo, algo que ha fallado con la marca es su constancia, pues la continuación de la obra en español carece de noticias, o al menos eso se pensaba hace poco tiempo.

La espera para los seguidores continúa alargándose. Aunque el éxito del anime disparó la demanda del manhwa de Chugong, la llegada del tomo 12 aún no tiene una fecha confirmada por Norma Editorial, lo que ha generado incertidumbre entre los lectores que siguen con entusiasmo la historia de Sung Jinwoo.

Desde Alcalá Cómics señalan que, pese al silencio de la editorial, todo apunta a que la nueva entrega podría llegar entre octubre y noviembre, manteniendo la expectativa en alto. Cabe recordar que los tomos 10 y 11 se publicaron con rapidez para aprovechar el impulso mediático del anime, aunque ese ritmo no suele ser el habitual en los lanzamientos de Norma.

No es la primera vez que el calendario de publicaciones enfrenta complicaciones. En ocasiones anteriores, varios volúmenes del manhwa llegaron a agotarse en librerías sin que hubiera información clara sobre reimpresiones. Esto provocó que algunos números se mantuvieran fuera de circulación durante largos periodos, dificultando que nuevos lectores completaran la colección.

De acuerdo con un representante de Alcalá Cómics, la falta de previsión frente al boom de Solo Leveling ha complicado la disponibilidad de ciertos tomos. Aun así, la expectativa es que el volumen 12 logre ver la luz en los próximos meses, permitiendo a los fans reencontrarse en papel con la aventura que ha marcado un antes y un después en el fenómeno del manhwa.

Vía: VD

Nota del autor: La publicación de los mangas en otros idiomas normalmente tarda. Por lo que los fans deben ser pacientes.



