El internet de 10 mil megas simétricos llega a México

El más veloz que hay en el país

En los últimos años el servicio de internet ha ido mejorando de forma decente en México, puesto que como antes no era tan necesaria la velocidad de subida de archivos, se ofrecían megas con muchas limitantes para no aumentar los precios a los clientes a niveles desmedidos. Pero ahora que muchas personas viven del medio, han llegado empresas con la opción simétrica y una de ellas, propiedad de Grupo Salinas, ha decidido dar un paso más allá de los conocido en el país.

Se ha dado un salto histórico en conectividad. Totalplay anunció la llegada de su Super Internet con 10 mil megas simétricos y tecnología WiFi 7, marcando el inicio de lo que la empresa denomina el “Día Cero del Internet” en el país. Con este lanzamiento, se convierte en el primer proveedor mexicano en alcanzar esta velocidad y en uno de los pocos en el mundo que ofrecen este nivel de conexión, al lado de países de primer mundo.

Este avance redefine la noción de “conexión rápida”. En la práctica, permite descargas y subidas instantáneas sin importar el tamaño de los archivos, transmisiones en 8K sin interrupciones, videojuegos en la nube sin latencia y la conexión simultánea de múltiples dispositivos sin pérdida de rendimiento. Se trata de una potencia de red inédita en México.

Totalplay destaca que esta innovación beneficiará especialmente a gamers, creadores de contenido, usuarios de streaming y personas que trabajan desde casa . Entre las ventajas se incluyen partidas en línea sin lag, transmisiones en vivo con calidad impecable, descargas masivas en cuestión de segundos y una conexión estable para todos los integrantes de un hogar.

Todo esto es posible gracias a la red de fibra óptica de Totalplay , que ha sido reconocida durante más de cinco años consecutivos por OOKLA Speedtest como la más rápida de México. Con este anuncio, la compañía posiciona a México en la vanguardia de la conectividad global. Por eso muchos usuarios están dejando a la competencia como Izzy o Telmex.

Vía: SP

Nota del autor: La verdad es muy buena opción, yo contraté hace poco con ellos y me ha fallado muy poco. Aunque pagar por 10 mil megas no debe ser barato.



