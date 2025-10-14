    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido

    El retiro se avecina

    En estos momentos la empresa Apple está mejor que nunca, ya que sus celulares nuevos están vendiendo de manera desmedida, así como accesorios de la talla de los Airpods y no se diga de la tablet por excelencia, el iPad. Y si bien han tenido tropiezos como los Vision, parece que hay prosperidad; o al menos eso se nota con indicios de que pronto habrá un cambio de liderazgo importante dentro de la empresa.

    Este año, Jeff Williams, director de operaciones desde 2015 y considerado durante años como el sucesor natural de Tim Cook, anunció su retiro tras casi tres décadas en la compañía. Su salida ha dejado un vacío significativo en la estructura ejecutiva, en un contexto marcado por presiones internas y externas debido a la falta de innovación y a un entorno geopolítico incierto.

    En medio de esta reconfiguración, el nombre de John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware, ha ganado fuerza como posible sucesor. Ternus se unió a Apple en 2001 y ha liderado equipos clave en el desarrollo de productos como el iPhone, iPad y Mac, además de encabezar la transición a los chips Apple Silicon, consolidando la integración entre hardware y software que caracteriza a la empresa.

    Como parte de la reorganización, Eddy Cue asumirá el control de las divisiones de salud y fitness, mientras que Craig Federighi extenderá su autoridad sobre watchOS. Por su parte, Ternus tomará el control total del hardware del Apple Watch, reforzando su posición dentro de la estructura de liderazgo. Analistas destacan que su enfoque ingenieril representa una posible vuelta a las raíces técnicas de Apple, en contraste con el perfil operativo de Cook.

    Aunque Tim Cook no ha anunciado planes para dejar el cargo, está por cumplir 65 años y las tensiones sobre la dirección futura de la compañía han aumentado las especulaciones. Bajo su gestión, Apple superó los tres billones de dólares en valor de mercado, pero enfrenta críticas por depender en exceso del iPhone y por la aparente ralentización en su ritmo innovador. En este escenario, John Ternus emerge como la figura con más probabilidades de liderar la próxima etapa de la compañía.

    Vía: EXP

    Imagen

    Nota del autor: Creo que ya no es tan sonado el liderazgo en las empresas, me refiero, a que se conviertan en figuras amigables con los consumidores. Sin embargo, llama la atención la experiencia del posible elegido.

