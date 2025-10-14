    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando

    14/10/2025 7:07 p. m.

    Los usuarios no quieren dar el paso adelante

    Para quien no lo sepa, hace muy poco se marcó el final de Windows 10, uno de los sistemas operativos más queridos por los fanáticos del uso de PC, ya sea para actividades cotidianas, profesionales o hasta para jugar los lanzamientos demandantes de la industria de los juegos. Sin embargo, no todos los usuarios quieren dar el paso hacia la innovación, esto por una razón que puede sonar bastante convincente.


    Como mencionamos, a partir de hoy, 14 de octubre de 2025, el sistema operativo deja de recibir soporte técnico, actualizaciones de software y parches de seguridad, marcando el fin de una era para millones de usuarios en todo el mundo.

    “Después del 14 de octubre de 2025, su computadora con Windows 10 ya no recibirá actualizaciones de seguridad”, declaró la compañía, añadiendo que el servicio de atención al cliente tampoco estará disponible. Aunque los dispositivos con Windows 10 seguirán funcionando, con el tiempo se volverán más vulnerables a virus y malware, por lo que Microsoft recomienda actualizar a 11 para mantener la protección y estabilidad.

    Pese al fin del soporte, Windows 10 continúa siendo ampliamente utilizado. De acuerdo con la encuesta de hardware de Steam correspondiente a septiembre de 2025, un 32,18 % de los usuarios aún utiliza el 10, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la base de jugadores en la plataforma. Esta cifra representa una disminución del 2,9 % respecto al mes anterior, pero sigue mostrando su relevancia en la comunidad gamer.

    A nivel global, más del 40 % de los usuarios de Windows siguen en Windows 10, mientras que casi el 10 % aún utilizan Windows 7. Las cifras más bajas en Steam reflejan que los jugadores suelen actualizar sus equipos con mayor rapidez que el promedio mundial. Con esta transición, Microsoft busca consolidar al 11 como el estándar, impulsando a los usuarios a adoptar el sistema operativo más reciente.

    Vía: VGC

    Nota del autor: De momento no me siento seguro de cambiar al próximo sistema operativo. Pero tarde o temprano lo voy a cambiar.

