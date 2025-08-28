Revelan cuándo llegaría el Steam Deck 2

La evolución tardará

Algo de lo que no hay duda, es que Valve con su Steam Deck comenzó una revolución dentro de la industria de computadoras portátiles, pues después de su lanzamiento muchas marcas quisieron su rebanada del pastel y como resultado tenemos presentes a la Legion Go de Lenovo o el ROG Ally de Asus. Y ahora después de algunos años, los fans se preguntan si habrá alguna actualización de la misma, y parece que no sucederá pronto.

Un nuevo rumor apunta a que el denominado Steam Deck 2 s e lanzará en 2028. La información proviene del experto en hardware KeplerL2, quien respondió en los foros de NeoGAF a un usuario que especulaba sobre la fecha de salida del dispositivo. Su declaración fue directa: “Steam Deck 2 es 2028”.

La supuesta ventana de lanzamiento coincide con lo declarado previamente por Lawrence Yang, diseñador de productos de Valve, en una entrevista con Jason Schreier en 2023. En esa ocasión, Yang mencionó que el sucesor de Steam Deck llegaría con una potencia de “próxima generación”, aunque advirtió que su desarrollo tomaría al menos dos o tres años tras el estreno de la versión Steam Deck OLED.

Los fans la piden con constancia

El reporte también refuerza la idea de que, a diferencia de proyectos fallidos como las Steam Machines o el Steam Controller, Valve está comprometida a largo plazo con su consola portátil. La compañía considera que el dispositivo ha consolidado una base sólida de usuarios y representa una parte clave de su estrategia en el mercado de hardware.

Lanzado en 2022, el Steam Deck actual funciona con SteamOS, una distribución de Linux que integra la tienda de Steam y la capa de compatibilidad Proton, lo que permite ejecutar juegos y aplicaciones de Windows. Además de su modo portátil, el dispositivo se puede acoplar a un monitor o televisor para usarse como consola de sobremesa o computadora, ofreciendo soporte para aplicaciones de terceros en modo escritorio.

Vía: TV

Nota del autor: Ojalá que cuando salga la segunda consola, la primera baje de precio. Me gustaría comprar una.