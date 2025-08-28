    Revelan cuándo llegaría el Steam Deck 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 6:33 p. m.

    La evolución tardará

    Algo de lo que no hay duda, es que Valve con su Steam Deck comenzó una revolución dentro de la industria de computadoras portátiles, pues después de su lanzamiento muchas marcas quisieron su rebanada del pastel y como resultado tenemos presentes a la Legion Go de Lenovo o el ROG Ally de Asus. Y ahora después de algunos años, los fans se preguntan si habrá alguna actualización de la misma, y parece que no sucederá pronto.

    Un nuevo rumor apunta a que el denominado Steam Deck 2 se lanzará en 2028. La información proviene del experto en hardware KeplerL2, quien respondió en los foros de NeoGAF a un usuario que especulaba sobre la fecha de salida del dispositivo. Su declaración fue directa: “Steam Deck 2 es 2028”.

    La supuesta ventana de lanzamiento coincide con lo declarado previamente por Lawrence Yang, diseñador de productos de Valve, en una entrevista con Jason Schreier en 2023. En esa ocasión, Yang mencionó que el sucesor de Steam Deck llegaría con una potencia de “próxima generación”, aunque advirtió que su desarrollo tomaría al menos dos o tres años tras el estreno de la versión Steam Deck OLED.

    Los fans la piden con constancia

    El reporte también refuerza la idea de que, a diferencia de proyectos fallidos como las Steam Machines o el Steam Controller, Valve está comprometida a largo plazo con su consola portátil. La compañía considera que el dispositivo ha consolidado una base sólida de usuarios y representa una parte clave de su estrategia en el mercado de hardware.

    Lanzado en 2022, el Steam Deck actual funciona con SteamOS, una distribución de Linux que integra la tienda de Steam y la capa de compatibilidad Proton, lo que permite ejecutar juegos y aplicaciones de Windows. Además de su modo portátil, el dispositivo se puede acoplar a un monitor o televisor para usarse como consola de sobremesa o computadora, ofreciendo soporte para aplicaciones de terceros en modo escritorio.

    Vía: TV

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá que cuando salga la segunda consola, la primera baje de precio. Me gustaría comprar una.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix