Steam dejará de ser compatible con varias PC con Windows

Steam es la plataforma por excelencia en PC. Casi todos usan la tienda de Valve. Sin embargo, esto no significa que la compañía no deje en el pasado a aquellos que no están dispuestos a mejorar sus dispositivos. De esta forma, se ha revelado que aquellos que no tengan la versión más reciente de Windows ya no podrán actualizar Steam a partir del 2026.

Por medio de un comunicado, Valve ha confirmado que los dispositivos Windows 10 y Windows 11 de 32 bits ya no recibirán soporte a partir del 1 de enero del 2026. Si bien la tienda aún estará a la disposición del público, ya no podrán acceder a las actualizaciones que lleguen a Steam. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A partir del 1 de enero de 2026, Steam dejará de ofrecer soporte para sistemas con versiones de 32 bits de Windows. Windows 10 de 32 bits es la única versión de 32 bits compatible actualmente con Steam y solo se utiliza en el 0.01 % de los sistemas reportados a través de la Encuesta de Hardware de Steam. Windows 10 de 64 bits seguirá siendo compatible y los juegos de 32 bits seguirán funcionando”.

¿Adiós a Steam en Windows?

Esto significa que aquellos que no reciban las más recientes actualizaciones de Steam, dejarán su cuenta a la deriva, libres para que sean atacados por hackers. Sin embargo, es probable que esto no te afecte. Muchos dispositivos ya cuentan con un sistema de 64 bits, e incluso varios juegos ya no son compatibles con Windows de 32 bits.

De acuerdo con una encuesta de Steam, solo el 0.01 % de los jugadores usa Windows 10 de 32 bits. Es así que las decisiones de Valve no tendrán una gran repercusión en la forma en la que los jugadores disfrutan de esta plataforma.

Considerando que estamos hablando de que solo el 0.01% de los usuarios de Steam serán afectados por esta actualización, es muy probable que nadie se queje de estos cambios. Lo interesante será ver cuando Valve decida implementar restricciones más severas.

