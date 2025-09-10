    La nueva actualización de Steam causa problemas

    10/09/2025 12:01 p. m.

    Debido a que Steam es una de las plataformas más grandes en la industria, Valve constantemente nos entrega actualizaciones que mejoran la experiencia de los usuarios. Sin embargo, en esta coacción se han reportado una serie de errores que han creado un par de inconvenientes para todos los usuarios de esta tienda digital en PC.

    En estos momentos, la nueva actualización de Steam ya está disponible para todos los usuarios. Aquí destaca la incorporación de un completo menú de accesibilidad, con opciones de alto contraste para usuarios con discapacidad visual o daltónicos, configuraciones de movimiento reducidas y controles de escala de la interfaz. De igual forma, la actualización añade anotaciones de accesibilidad en diversos elementos de la interfaz de usuario. Lamentablemente, no todo ha sido perfecto.

    Problemas con Steam

    Por medio de redes sociales, los usuarios han reportado que la nueva actualización de Steam también ha creado una serie de problemas, como cambios aleatorios de tamaño en la ventana de Steam y bordes que se desplazan sin motivo aparente. De esta forma, queda claro que la experiencia no es perfecta, al menos por el momento.

    Aunque Valve no ha revelado si ya está trabajando para arreglar esta situación, los usuarios han encontrado un par de soluciones temporales, como desconectar periféricos como mandos o stream decks, ejecutar Steam en modo pantalla completa o utilizar el modo Big Picture. Lamentablemente, no hay algo que remedie esto de forma definitiva.

    Si bien la actualización de Steam ofrece una serie de mejoras que muchos usuarios han pedido por años, parece que el resultado final no ha sido del todo positivo. Solo nos queda esperar para ver si Valve soluciona esto lo antes posible. En temas relacionados, miles de juegos de Steam han sido creados con inteligencia artificial. De igual forma, revelan cuándo llegaría el Steam Deck 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que estamos hablando de la plataforma de videojuegos más grande de PC, es muy probable que Valve ya esté al tanto de estos problemas y trabaje en una solución. Es solo una lástima que estos errores salgan a la luz hasta que los usuarios los encuentran.

    Vía: Steam.

