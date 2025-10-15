    ¿Canal 5 canceló Demon Slayer en México?

    Por 0 COMENTARIOS15/10/2025 8:17 a. m.

    Después de meses de espera, Demon Slayer llegó a la televisión abierta en México la semana pasada. Con más 1.44 millones de vistas, el anime de Ufotable se convirtió en uno de los programas más vistos de Canal 5 en su estreno. De esta forma, muchos se han sorprendido al escuchar que esta producción fue retirada de la programación que todos conocen.

    Si bien Demon Slayer gozó de una primera semana positiva en el Canal 5, muchos notaron que en los últimos días no hubo episodios de este anime. Así es, el pasado 13 y 14 de octubre el anime no tuvo presencia en la televisión abierta en México, lo cual ha llevado a más de una persona a pensar que Televisa ha optado por abandonar esta producción japonesa.

    ¿Demon Slayer ya no estará en Canal 5?

    Sin embargo, Aniplex y Televisa no han emitido algún comunicado que confirme este rumor. Notablemente, la guía de televisión señala que Demon Slayer no estuvo presente en el Canal 5 el 14 de octubre debido al partido de fútbol de México vs. Ecuador, algo que usualmente toma prioridad en la televisión abierta. Lamentablemente, no hay una razón clara por la cual el 13 de octubre no vimos un nuevo capítulo.

    De esta forma, muchos esperan con ansias a que den las 9:00 PM el día de hoy. Si todo sigue el plan establecido, el 15 de octubre veremos dos nuevos capítulos de Demon Slayer en México. Es así que en solo un par de horas por fin sabremos bien si el anime de Ufotable ha sido retirado de la televisión abierta en México, o si los últimos dos días simplemente hubo una programación con mayor prioridad. 

    Aunque no hay una razón clara por la ausencia de Demon Slayer en Canal 5, muchos fans han señalado que esto se debe a la violencia que encontramos en este anime. Sin embargo, otros más han mencionado que esto sería una doble moral de Televisa, quien produce series sobre el narcotráfico. En temas relacionados, Demon Slayer: Infinity Castle rompe nuevo récord en taquilla. De igual forma, puedes conocer más sobre la llegada de este anime a televisión abierta aquí.

