    Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS14/10/2025 2:33 p. m.

    Harry Potter es uno de los mayores fenómenos en la historia del cine. De esta forma, Cinemex ha aprovechado el cariño del público de México para reestrenar cada una de las aventuras del niño que vivió en la pantalla grande. Ahora, se ha revelado que aquellos que vayan a ver la cuarta entrega tendrán la oportunidad de obtener un boleto especial.

    El pasado 9 de octubre, Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresó a los cines en México, y para conmemorar este reestreno, Cinemex ha revelado que van a regalar un boleto especial para todos aquellos que decidan ver esta entrega. Lo mejor de todo, es que solo necesitas comprar tu boleto de entrada y automáticamente vas a obtener este producto coleccionable.

    El fenómeno de Harry Potter

    De acuerdo con Cinemex, para obtener el boleto especial solo necesitas comprar una entrada para ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y antes entrar a la sala recibirás este producto conmemorativo. Sin embargo, es importante mencionar que esta oferta solo es válida hasta agotar existencias, por lo que necesitas ser rápido. Más allá de esto, el boleto está restringido a uno por persona. 

    Considerando que estamos hablando de una de las entregas más amadas en la serie, es muy probable que estos boletos se acaben rápidamente. En temas relacionados, Emma Watson revela por qué dejó de actuar. De igual forma, la serie de Harry Potter tendrá escenas completamente nuevas.

    Imagen

    Vía: Cinemex

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Emma Watson, actriz de Hermione, revela por qué dejó de actuar
    Emma Watson, actriz de Hermione, revela por qué dejó de actuar
    Ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de Avengers: Doomsday
    Ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de Avengers: Doomsday
    La película de Star Wars de James Mangold corre peligro
    La película de Star Wars de James Mangold corre peligro
    Nuevo tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro
    Nuevo tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro
    Las acciones de Netflix bajan por culpa de Elon Musk
    Las acciones de Netflix bajan por culpa de Elon Musk
    Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla
    Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla
    Éstos son los vasos especiales de Tron: Ares en Cinemex y Cinépolis
    Éstos son los vasos especiales de Tron: Ares en Cinemex y Cinépolis
    Nuevos detalles sobre la historia de Spider-Man: Brand New Day
    Nuevos detalles sobre la historia de Spider-Man: Brand New Day
    Así le fue a Marvel Zombies en calificaciones
    Así le fue a Marvel Zombies en calificaciones
    Nuevo y emotivo tráiler de la última temporada de Stranger Things
    Nuevo y emotivo tráiler de la última temporada de Stranger Things
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo