Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México

Harry Potter es uno de los mayores fenómenos en la historia del cine. De esta forma, Cinemex ha aprovechado el cariño del público de México para reestrenar cada una de las aventuras del niño que vivió en la pantalla grande. Ahora, se ha revelado que aquellos que vayan a ver la cuarta entrega tendrán la oportunidad de obtener un boleto especial.

El pasado 9 de octubre, Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresó a los cines en México, y para conmemorar este reestreno, Cinemex ha revelado que van a regalar un boleto especial para todos aquellos que decidan ver esta entrega. Lo mejor de todo, es que solo necesitas comprar tu boleto de entrada y automáticamente vas a obtener este producto coleccionable.

¡Potterheads! Si compras boletos a partir del 9 de octubre para ver "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" en Cinemex, recibirás un recuerdo mágico para revivir esta aventura épica… como se debe: en pantalla grande. Boletos: https://t.co/c6lwtFcN3I pic.twitter.com/jaFHHQiQQF — Cinemex (@Cinemex) October 9, 2025

El fenómeno de Harry Potter

De acuerdo con Cinemex, para obtener el boleto especial solo necesitas comprar una entrada para ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y antes entrar a la sala recibirás este producto conmemorativo. Sin embargo, es importante mencionar que esta oferta solo es válida hasta agotar existencias, por lo que necesitas ser rápido. Más allá de esto, el boleto está restringido a uno por persona.

Considerando que estamos hablando de una de las entregas más amadas en la serie, es muy probable que estos boletos se acaben rápidamente.

Vía: Cinemex