Nuevo anime causa escándalo por su uso del CGI

El anime y el CGI rara vez logran unirse de una forma que sea del agrado de los fans. Si bien hay producciones que utilizan de gran manera esta tecnología, como Trigun Stampede y Dorohedoro, la mayoría no son capaces de utilizar estas herramientas de forma efectiva. Este es el caso de Wandance, el cual ha causado la furia del público.

Hace unos días, Wandance por fin estrenó su primer capítulo en Disney+. Si bien el manga original tiene una base de fans que esperaban con ansias esta adaptación, muchos se decepcionaron después de ver cómo es que Madhouse, el estudio a cargo de este proyecto, utilizó el CGI en las secuencias de baile.

El anime WanDance, que estrenó su primer episodio hace pocas horas, es fuertemente criticado por su animación CGI al mostrar bailando a uno de sus personajes.



¿Un mal futuro para Wandance?

Considerando que Wandance es un anime enfocado al baile, es probable que el CGI vuelva a ser usado en futuros capítulos. Lo extraño, es que esta tecnología rara vez es utilizada para este tipo de escenas. Uno de los ejemplos más famosos de esto es Ai no Utagoe o Kikasete, o Déjame oírte cantando de amor, un musical de anime, el cual le da un gran peso a este tipo de escenas y utiliza una técnica tradicional.

Wandance nos presenta a Kaboku, quien siempre se ha dejado llevar por la corriente, marchando al ritmo de las expectativas de quienes lo rodean. Una noche, mientras está en la escuela hasta tarde, se topa con una chica que baila sola, moviéndose con energía y convirtiendo un simple espacio de concreto en su lienzo. Es Hikari Wanda, miembro del club de baile hip-hop. Kaboku queda cautivado al instante cautivado por el sabor de la libertad.

