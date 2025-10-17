Autor de My Hero Academia se despide del anime con nueva ilustración

Aunque la historia de My Hero Academia llegó a su fin hace un par de meses, aquellos que solo ven el anime apenas están presenciando el desenlace de las aventuras de Deku y compañía. De esta forma, Kōhei Horikoshi, autor de esta obra, ha decidido celebrar este evento con una nueva e increíble ilustración.

Como parte de la Shonen Jump GIGA 2025 de otoño, Horikoshi ha compartido una ilustración que no solo celebra el final del anime de My Hero Academia, sino que también nos muestra a los 10 personajes más populares de esta obra. Aquí encontramos a Deku, Dabi, Todoroki y otros personajes, pero también hay un par de notables ausentes.

Una gran conclusión

Lamentablemente, personajes como All Might y Mirio no forman parte de esta lista, algo que ha decepcionado a algunos fans. Más allá de esto, la selección claramente refleja la popularidad de los personajes durante el último arco de esta historia. Recordemos que este fue el resultado de una votación que comenzó cuando los últimos capítulos del manga se publicaron.

Considerando que el anime de My Hero Academia ya está en su recta final, es muy probable que Horikoshi comparta algo más sobre esta obra en las próximas semanas. De igual forma, este no es una completa despedida de este mundo, ya que el anime de My Hero Academia: Vigilantes regresará con una segunda temporada, y no se descarta que las historias de Team-Up Missions también tengan una adaptación en un futuro.

Te recordamos que la última temporada de My Hero Academia comenzó el pasado 4 de octubre, y puedes ver los nuevos episodios en Crunchyroll. En temas relacionados, esta es la programación de Crunchyroll para la temporada. De igual forma, este anime despide a los fans con una sorpresa.

Vía: Japan Anime News