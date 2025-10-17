Ex-director de Call of Duty está preocupado por la serie

No es un secreto que la dirección de Call of Duty bajó Xbox ha sido algo controversial, especialmente para todos los fans. Su implementación en Game Pass Ultimate, aunque agradable para algunos, ha creado una serie de preguntas relacionadas con su futuro. Una de las personas que ha cuestionado si este es el camino correcto es Glen Schofield, quien estuvo a cargo de proyectos como Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011.

En una reciente entrevista con VGC en el marco de Gamescom Asia, Schofield expresó sus preocupaciones por el futuro de Call of Duty. El director de The Callisto Protocol también se ha preguntado si la cultura de Xbox será compatible con los equipos detrás de esta franquicia a largo plazo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me preocupa muchísimo, de verdad. Porque lo que está pasando con Gears of War, ¿dónde está Halo...? ¿Me entiendes? Y si miras a EA, si miras a estas grandes compañías, me pregunto: ¿dónde están los juegos de Strike? ¿Dónde está este juego? Y hay tantos que simplemente se quedan en el camino.



Odio hacer esto, pero desde que dejé Sledgehammer, ninguno de los juegos ha sido muy bueno. O sea, el último [Modern Warfare 3 de 2023] fue un 50. Siguen vendiéndose bien. Ya sabes, eso pasa. Te mudas. Siempre me pregunto: '¿Por qué eliminaste a ese tipo? No va a funcionar más adelante, y muy pocas veces funciona.



Simplemente, no son tan buenos. No son lo mismo. Treyarch sigue siendo muy bueno, pero sabes... Siento que tuve suerte. Siento que estuve en el apogeo de EA durante mi tiempo allí. O sea, era todo un mundo trabajando allí. Y luego, cuando llegué a Activision, hice Modern Warfare 3 (2011).



De hecho, Modern Warfare 3 fue el último Call of Duty en ganar el Juego de Acción del Año, y mis otros dos juegos fueron nominados. Pero ahora, ya sabes, no los ves”.

Un futuro en Game Pass

Call of Duty: Black Ops 6 fue el primer título en la serie en llegar a Game Pass día uno, y si bien Xbox menciona que este fue uno de los lanzamientos más grandes en la historia de la serie, la popularidad y el soporte de este título disminuyeron sustancialmente poco después. De igual forma, la mayoría de las ventas se llevaron a cabo en PlayStation, dejando a la división de Microsoft con menos ganancias tradicionales.

De esta forma, se espera que lo misma suceda con Call of Duty: Black Ops 7, el cual también llegará día uno a Xbox Game Pass Ultimate el próximo 14 de noviembre del 2025. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la serie. En temas relacionados, FTC señala que la compra de Activision Blizzard afectó a los usuarios de Xbox. De igual forma, Call of Duty y Battlefield le mienten a los jugadores.

Nota del Autor:

Es algo lamentable ver que muchas personas están en contra de la dirección que está tomando Call of Duty. Sin embargo, esto no es algo nuevo, incluso desde antes de la compra de Xbox, la serie ya se enfrentaba a serias críticas. Aunque muchos esperaban una nueva dirección, parece que la franquicia seguirá el mismo camino de los últimos años.

