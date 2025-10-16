    Quantic Dream da novedades de su juego de Star Wars

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/10/2025 1:15 p. m.

    Un alivio para los fanáticos

    En estos momentos los videojuegos de la saga de Star Wars están en una especie de pausa, dado que la próxima entrega de la saga Jedi no se sabe realmente si ya está en producción, y el producto confirmado, Eclipse, no ha mostrado señales de vida desde hace algunos meses. Con esto en mente, los fans piensan que el software a cargo de la desarrolladora Quantic Dream se canceló o si tiene problemas de creatividad. Afortunadamente, ya salieron noticias.

    La empresa ha confirmado que el juego sigue en desarrollo activo, al mismo tiempo que prepara un nuevo juego multijugador competitivo. A través de una reciente publicación de blog titulada “Escribiendo un nuevo capítulo”, el fundador del estudio, David Cage, compartió detalles sobre los avances de ambos proyectos.

    Revelado por primera vez en 2021, Star Wars: Eclipse ha tenido un desarrollo prolongado y con pocas actualizaciones públicas. En 2023 se aseguró que el proyecto avanzaba “a fuego lento”, mientras que a inicios de este año, el director ejecutivo Guillaume de Fondaumière señaló que el estudio no se vio afectado por los recortes en NetEase y que el desarrollo continuaba “a pleno rendimiento”. La nueva entrada en el blog reafirma ese compromiso y ofrece una visión más amplia del futuro del estudio.

    Desde 2018, Quantic Dream ha duplicado su tamaño y abrió un nuevo estudio en Montreal. Con esta expansión, la compañía busca diversificar su enfoque: “Tras años como estudio dedicado a un solo proyecto, decidimos dar un paso más”, explicó Cage. “Varios equipos están dedicados por completo a crear la próxima generación de grandes juegos, incluyendo algo muy diferente: una experiencia multijugador competitiva, nacida del mismo espíritu de curiosidad y creatividad que siempre nos ha definido”.

    Cage también reconoció que incursionar en el género multijugador representa un gran reto para el estudio: “No tenemos legado en este género, así que tenemos todo por demostrar”. Aun así, Quantic Dream mantiene su filosofía de arriesgarse y explorar nuevas formas de narrativa interactiva, lo que podría marcar una nueva etapa en su historia, más allá de sus tradicionales aventuras cinematográficas como Heavy Rain, Beyond: Two Souls o Detroit: Become Human.

    Vía: Eurogamer

    Imagen

    Nota del autor: La verdad espero ver este juego próximamente. Pues se enfocará mucho en la narrativa. Ojalá el próximo año lo lancen.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Quantic Dream da novedades de su juego de Star Wars
    Quantic Dream da novedades de su juego de Star Wars
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    La aplicación de DiDi se cae en México
    La aplicación de DiDi se cae en México
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo