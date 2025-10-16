Quantic Dream da novedades de su juego de Star Wars

Un alivio para los fanáticos

En estos momentos los videojuegos de la saga de Star Wars están en una especie de pausa, dado que la próxima entrega de la saga Jedi no se sabe realmente si ya está en producción, y el producto confirmado, Eclipse, no ha mostrado señales de vida desde hace algunos meses. Con esto en mente, los fans piensan que el software a cargo de la desarrolladora Quantic Dream se canceló o si tiene problemas de creatividad. Afortunadamente, ya salieron noticias.

La empresa ha confirmado que el juego sigue en desarrollo activo, al mismo tiempo que prepara un nuevo juego multijugador competitivo. A través de una reciente publicación de blog titulada “Escribiendo un nuevo capítulo”, el fundador del estudio, David Cage , compartió detalles sobre los avances de ambos proyectos.

Revelado por primera vez en 2021, Star Wars: Eclipse ha tenido un desarrollo prolongado y con pocas actualizaciones públicas. En 2023 se aseguró que el proyecto avanzaba “a fuego lento”, mientras que a inicios de este año, el director ejecutivo Guillaume de Fondaumière señaló que el estudio no se vio afectado por los recortes en NetEase y que el desarrollo continuaba “a pleno rendimiento”. La nueva entrada en el blog reafirma ese compromiso y ofrece una visión más amplia del futuro del estudio.

Desde 2018, Quantic Dream ha duplicado su tamaño y abrió un nuevo estudio en Montreal. Con esta expansión, la compañía busca diversificar su enfoque: “Tras años como estudio dedicado a un solo proyecto, decidimos dar un paso más”, explicó Cage. “Varios equipos están dedicados por completo a crear la próxima generación de grandes juegos, incluyendo algo muy diferente: una experiencia multijugador competitiva, nacida del mismo espíritu de curiosidad y creatividad que siempre nos ha definido”.

Cage también reconoció que incursionar en el género multijugador representa un gran reto para el estudio: “No tenemos legado en este género, así que tenemos todo por demostrar”. Aun así, Quantic Dream mantiene su filosofía de arriesgarse y explorar nuevas formas de narrativa interactiva, lo que podría marcar una nueva etapa en su historia, más allá de sus tradicionales aventuras cinematográficas como Heavy Rain, Beyond: Two Souls o Detroit: Become Human.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: La verdad espero ver este juego próximamente. Pues se enfocará mucho en la narrativa. Ojalá el próximo año lo lancen.