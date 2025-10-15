    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3

    15/10/2025 5:57 p. m.

    En estos momentos el mundo del anime es más fuerte que nunca, con franquicias famosas que van desde One Piece hasta Demon Slayer, y la que más ha tomado rumbo en los últimos años es Jujutsu Kaisen, ya que a pesar de finalizar en formato manga, aún el anime está por seguir. Con esto en mente, hay buenas noticias para quienes desean seguir conociendo esta historia, ya que se dio una sorpresa.

    Durante la recta final del largometraje llamado Ejecución producido por MAPPA, se proyectarán los dos primeros episodios del arco “Culling Game”, además de un resumen completo del Incidente de Shibuya, pensado para quienes deseen repasar los acontecimientos más importantes de la segunda temporada.

    La tercera temporada retomará la historia justo donde quedó, con el regreso de Yuta a Japón y su misión de acabar con Yuji tras los sucesos en Shibuya. Esta nueva etapa estará dividida en dos partes y adaptará uno de los arcos más intensos de la obra de Gege Akutami. El “Culling Game”, también conocido como el Juego del Sacrificio, promete elevar el nivel de violencia, estrategia y emoción de la serie a nuevas alturas.

    La película se estrenará en cines de Latinoamérica el 20 de noviembre. Su llegada coincide con un momento histórico para la animación japonesa en taquilla, impulsada por el éxito mundial de Demon Slayer que ya supera los $640 millones de dólares en recaudación global.

    Tras el triunfo de Jujutsu Kaisen 0, MAPPA busca repetir el fenómeno con esta nueva producción, combinando material inédito y repaso narrativo para enganchar tanto a nuevos espectadores como a fanáticos veteranos. La estrategia apunta a consolidar a la franquicia como uno de los pilares actuales del anime en cines.

    Nota del autor: Es genial que premien a los fanáticos con adelantos de la historia. Habrá que ver si vale la pena la animación.

