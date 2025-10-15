    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito

    El mes pasado finalmente llegó la esperada película de Demon Slayer: Castillo Infinito, la primera de una trilogía que dará el cierre definitivo a la franquicia después de estar muchos años en emisión mediante el formato anime, construyendo sobre sí una legión de fans bastante fiel. Y ahora que las salas de cine ya están dejando de exhibirla, hay quienes volver a verla, pero de momento no hay forma legal de hacerlo, y parece que algunos se aprovechan de la situación.

    De acuerdo con reportes de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, grupos de ciberdelincuentes están aprovechando la popularidad del filme para atraer víctimas mediante falsas promesas de acceso gratuito al contenido, extendiendo sus operaciones a varios idiomas y países.

    El esquema de fraude consiste en la creación de sitios web que simulan plataformas oficiales, ofreciendo supuestamente Demon Slayer: Castillo Infinito con doblaje en el idioma local. Al intentar reproducir el contenido, los usuarios se enfrentan a un reproductor falso que solicita un registro para continuar. Durante este proceso, se pide información personal como correos electrónicos, números telefónicos y contraseñas; en etapas posteriores, también se exigen datos bancarios bajo el pretexto de una “prueba gratuita”, exponiendo a las víctimas a robos de credenciales y posibles pérdidas económicas.

    Según un analista senior de seguridad en Kaspersky, este tipo de lanzamientos generan un “terreno fértil” para operaciones fraudulentas que combinan urgencia emocional y técnicas de ingeniería social. Los delincuentes no solo buscan obtener datos financieros, sino también construir bases de información para futuros ataques más dirigidos. Por ello, la empresa recomienda extremar precauciones y consumir contenido únicamente mediante fuentes oficiales y verificadas.

    Se aconseja revisar la autenticidad de las páginas web antes de ingresar cualquier dato, utilizar plataformas legales y de buena reputación, contar con soluciones de seguridad que detecten phishing, y activar la autenticación multifactor en servicios sensibles. Con estas medidas, los usuarios pueden disfrutar del estreno sin comprometer su información personal ni su seguridad digital.

    Además, lo mejor será esperar a que Demon Slayer: Castillo Infinito esté disponible en sitios como Crunchyroll.

    Vía: KP

    Imagen

    Nota del autor: Mejor ver la película de manera legal para no tener repercusiones de perder una cuenta bancaria o peor.

