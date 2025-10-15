Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025

Octubre es el mes del terror, y PlayStation lo sabe. De esta forma, la compañía ha compartido la lista de los juegos que formarán parte de su servicio de suscripción, en donde en esta ocasión encontramos una gran oferta, especialmente para aquellos que les gustan los survival horror, y es que Silent Hill 2 es la gran novedad.

A partir del próximo 21 de octubre, todos los usuarios de PlayStation Plus Premium y Extra van a poder disfrutar de una selección de primer nivel. Si bien los juegos de horror son las estrellas, con el remake de Silent Hill 2 y Until Dawn comandando la lista, también hay una selección muy atractiva en general.

Silent Hill 2 | PS5

Until Dawn | PS5

V Rising | PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS5, PS4

Poppy Playtime: Capítulo 1 | PS5, PS4

As Dusk Falls | PS5, PS4

Wizard with a Gun | PS5

Juegos clásicos en camino

Lo mejor de todo, es que aquellos con una suscripción a PlayStation Plus Extra no solo van a poder disfrutar de estos juegos contemporáneos, sino que también hay un interesante título clásico en camino: Tekken 3 para PS5 y PS4. Lamentablemente, en esta ocasión nos vemos una selección lo suficientemente grande, pero al menos estamos hablando de uno de los juegos de peleas más icónicos del género.

Recuerda, todos estos juegos estarán disponibles en PlayStation Plus para los usuarios de las suscripciones Extra y Premium a partir del próximo 21 de octubre. En temas relacionados, Sony cancela más conciertos del aniversario de PlayStation. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento del PlayStation 6.

Nota del Autor:

Esta es una gran selección. Claro, Silent Hill 2 y Until Dawn son perfectos para la época, pero no podría ignorar el fantástico Yakuza: Like a Dragon. Esta es una fantástica experiencia que todos los fans, y aquellos que siempre han estado interesados en esta serie, deben de experimentar.

Vía: PlayStation Blog