    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 4:47 p. m.

    No hay ninguna modificación

    Este mes los amantes de los shooters en primera persona tendrán a su disposición Call of Duty: Black Ops 7, nueva entrega de la serie que al parecer se ha visto eclipsada antes de ponerse a la venta, esto por Battlefield 6, el cual ha recuperado la credibilidad de su fiel público. Con esto en mente, se podría pensar que COD tomaría medidas desesperadas para empezar a generar dinero antes de tiempo.


    En medio de rumores sobre un posible adelanto, Activision ha confirmado que la fecha de lanzamiento se mantiene para el 14 de noviembre, descartando cualquier modificación en su calendario oficial. Un portavoz de la compañía lo reafirmó en declaraciones a CharlieIntel, dejando claro que no habrá acceso anticipado y que el juego llegará a todas las plataformas el mismo día.

    Las especulaciones surgieron luego de que varios insiders afirmaran que Activision podría adelantar la salida del título ante la fuerte competencia en el género de los shooters. Durante octubre, EA lanzó Battlefield 6 con gran éxito el día 10, seguido de su nuevo battle royale, Redsec, el 28, y el juego PvPvE Arc Raiders, que debutó el 30 con cifras destacables.

    A pesar del panorama competitivo, los analistas del sector aseguran que Black Ops 7 no debería tener dificultades para liderar las ventas, tal como ocurre tradicionalmente con cada entrega anual de la saga. “La gente compra Call of Duty todos los años, incluso cuando se queja de él”, recordaron expertos de la industria al analizar el lanzamiento.

    Con esta confirmación, Activision refuerza su estrategia de mantener el ritmo habitual de su franquicia insignia, confiando en el peso histórico y comercial de la serie Black Ops para dominar nuevamente la temporada de lanzamientos de finales de año. Habrá que ver si esta saga se vuelve a convertir en la más vendida, conservando su título anual.

    Vía: GS

    Imagen

    Nota del autor: No sorprendería que haya sido una estrategia estar tan cerca al Black Friday para que la gente disponga de esos $70 dólares por copia.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
