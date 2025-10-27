Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta

Algo diferente para el juego

Falta prácticamente un mes para el lanzamiento de uno de los juegos más esperados del año, Call of Duty: Black Ops 7, el cual promete seguir con la línea ya establecida, pero agregando ciertos elementos para que el competitivo no pare de evolucionar en entornos como los eSports. Y lo que llama la atención, es que se ha tenido colaboraciones con México y latam, y parece que la nueva entrega no será la excepción.

El juego ha sorprendido a sus seguidores con la presentación de un nuevo “Replacer”, y esta vez el elegido proviene de los Stand Ups. Las cuentas oficiales de la franquicia para América Latina confirmaron que el comediante Carlos Ballarta será el encargado de asumir el icónico papel en la campaña promocional del esperado título de disparos en primera persona.

El anuncio se realizó mediante un video donde Peter Stormare, quien popularizó al personaje del Replacer en entregas pasadas, aparece demasiado ocupado con una misteriosa misión y decide buscar a alguien digno de continuar su legado. Su elección recae en Ballarta, una de las figuras más reconocidas del stand up mexicano, conocido por su humor ácido y su estilo característico.

Aquí lo puedes ver:

¡El Replacer está de vuelta!



La misión de este año necesitaba un refuerzo de alto nivel: Carlos Ballarta ??#BlackOps7 pic.twitter.com/Wkt9g9XNHD — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) October 27, 2025

Aunque aún no se han revelado los detalles completos de esta colaboración, la participación de Ballarta refuerza la estrecha relación entre Call of Duty y el público mexicano. En años recientes, la franquicia ha destacado por sus vínculos con la cultura local, incluyendo la canción de Banda MS para Modern Warfare II y la colaboración musical con Peso Pluma en Modern Warfare III.

Carlos Ballarta expresó su entusiasmo por el proyecto, señalando que convertirse en El Replacer es “un sueño hecho realidad”. Con su característico toque de humor, añadió: “Tú concéntrate en subir de nivel, papito, yo me formo en las tortillas, voy por los niños y sobrevivo a la junta que pudo ser un correo”. Su participación marca un momento histórico para la representación latinoamericana dentro del universo de Call of Duty.

El juego se estrena el 14 de noviembre.

Vía: LU

Nota del autor: La franquicia deberá demostrar que le puede hacer frente a Battlefield 6 que le fue muy bien. Entonces veremos si aún conservan la chispa.